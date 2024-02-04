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اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!

اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!







والتقى زوج الأم بوالدة الضحية عندما كانت الفتاة في السادسة من عمرها، وكان ابنه يبلغ من العمر 17 عامًا.



وذكرت الشابة أنها تعرضت للإساءة من قبل الشاب حوالي 12 مرة، وفق موقع



وأوضحت المرأة البالغة من العمر اليوم 47 عاماً، أنه تم القبض على أخوها غير الشقيق، ودخل إلى السجن بتهمة اغتصاب شخص ما.



وهذا الخبر أفرحها رغم أنها لم تشتكي عليه ولم تأخذ حقها منه.



أخبرت شابة عن معاناتها في صغرها عندما اغتصبها أخوها غير الشقيق، وأنها لم تخبر أحداً منذ ذلك الوقت.والتقى زوج الأم بوالدة الضحية عندما كانت الفتاة في السادسة من عمرها، وكان ابنه يبلغ من العمر 17 عامًا.وذكرت الشابة أنها تعرضت للإساءة من قبل الشاب حوالي 12 مرة، وفق موقع "ذا صن" وأوضحت المرأة البالغة من العمر اليوم 47 عاماً، أنه تم القبض على أخوها غير الشقيق، ودخل إلى السجن بتهمة اغتصاب شخص ما.وهذا الخبر أفرحها رغم أنها لم تشتكي عليه ولم تأخذ حقها منه.