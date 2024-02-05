الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد المطالبة بالرفق بالحيوان... هل تعود جولات مصارعة الثيران في العاصمة المكسيكية؟

منوعات
2024-02-05 | 05:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد المطالبة بالرفق بالحيوان... هل تعود جولات مصارعة الثيران في العاصمة المكسيكية؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد المطالبة بالرفق بالحيوان... هل تعود جولات مصارعة الثيران في العاصمة المكسيكية؟

بعد المطالبة بالرفق بالحيوان... هل تعود جولات مصارعة الثيران في العاصمة المكسيكية؟

شهدت المعركة القانونية المستمرة منذ عامين تقريباً في المكسيك في شأن مصارعة الثيران تطوراً جديداً، إذ سُمِح مجدداً بإقامة عروض من هذا النوع في العاصمة مكسيكو يومي الأحد والاثنين بعد إبطال إجراء قضى بتعليقها.

وأعادت محكمة في مكسيكو الجمعة السماح بعروض مصارعة الثيران بعدما كان أحد القضاة أصدر الأربعاء قراراً بتعليقها بناء على طلب جمعية للرفق بالحيوان، بعد ثلاثة أيام فقط من معاودتها رسمياً.

واعتبرت المحكمة في قرارها الذي أعلنت عنه في بيان أن توقف مصارعة الثيران "يؤثر سلبا على سلسلة كاملة من الأنشطة والحقوق التي تشكل، على الأقل حتى الآن، نشاطا قانونيا".

ورحبت الشركة المنظمة لعروض مصارعة الثيران في العاصمة بهذا القرار، مؤكدة التزامها "التقاليد" المرتبطة بمصارعة الثيران و"الغنى الثقافي" الذي تمثله.

وقد لا يدوم هذا التحول الجديد وقتاُ طويلاً، إذ من المقرر أن تُعقَد في 7 شباط الجاري جلسة استماع يُتوقع أن تحسم قرارها بشأن فرض حظر محتمل على مصارعة الثيران في مكسيكو.

وقال عضو الكونغرس في مكسيكو خورخي غافينيو الذي يدعم جمعيةً معارِضةً لمصارعة الثيران إن "اساس الموضوع لم يُحسَم بعد". وأضاف "سنستنفد كل سبل المراجعة القانونية دفاعاً عن الحيوان".

وتظاهَر المئات الأحد في مكسيكو احتجاجا على معاودة عروض مصارعة الثيران في الحلبة الضخمة.

ووسط الجدل القانوني، اقترح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي يعارض مصارعة الثيران، إجراء استفتاء في المدينة لتقرير مستقبل هذا النشاط.

وقد حظرت أربع من ولايات المكسيك البالغ عددها 32 ولاية مصارعة الثيران. كما ناقشت دول أخرى في أميركا اللاتينية هذه القضية. وقد حظرت كولومبيا والإكوادور قتل الثيران، وألغت فنزويلا بعض جولات مصارعة الثيران، فيما حكمت محاكم البيرو ضد الحظر.
 

آخر الأخبار

منوعات

مطالبة

رفق

حيوان

مصارعة

جولات

الثيران

مكسيك

LBCI التالي
لجنة علمية لمراجعة مشروع ترميم هرم الجيزة الأصغر المثير للجدل
خطف ابنة الـ15 سنة وأجبرها على الادعاء بأنها ابنته... تفاصيل مروعة لجريمة بدأت بخدعة حب عبر انستغرام وانتهت بمجزرة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-12

بعد عام على حظرها...هل تعود مصارعة الثيران في مكسيكو؟

LBCI
آخر الأخبار
15:19

رويترز: إقامة المباراة الإفتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2026 في استاد أزتيكا بالمكسيك في 11 حزيران

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-03

الجزيرة: مظاهرة وسط تل أبيب للمطالبة بالإسراع في عقد صفقة للإفراج عن الأسرى في غزة

LBCI
فنّ
2024-02-03

إبنة محمد حماقي برفقة ليونيل ميسي... صورة أشعلت السوشيال ميديا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:26

أرسلت رسالة نصية لوالدها المتوفي... ولكن المفاجأة كانت بالرد الذي تلقته! (صور)

LBCI
منوعات
07:22

ما حصل في يوم زفافها غير متوقع... ما علاقة الدورة الشهرية؟

LBCI
منوعات
07:11

قامت بالتسوق من موقع عالمي معروف ولكنها لم تتوقع المفاجأة التي حصلت عليها! (صور)

LBCI
منوعات
06:05

وفاة فيتوريو إيمانويلي نجل آخر ملوك إيطاليا عن 86 عاما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-03

ما رآه داخل صالة السينما صدمه... "هذا المشهد بدا جنونيًا بالنسبة لي"! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
07:03

اجتماع لرئيسي وزراء بريطانيا وإيرلندا بعد انتهاء الجمود السياسيّ

LBCI
أخبار دولية
05:50

وزير الخارجية الفرنسية في إسرائيل...

LBCI
فنّ
2024-01-24

ميريام فارس في أسبوع الموضة بباريس... فستان مثير مع فتحة صدر كبيرة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مهرجان أبوظبي يخلق فرصاً عالمية للشباب الإماراتي... وحفلة كمازي واشنطن خير دليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نادي الرياضي يؤكد علو كعبه ويهنىء طاقمه على الإنجاز ببطولة دبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

كيليان مبابي الى ريال مدريد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

كأس آسيا... المواجهة الكبرى اعتبارا من الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سعر الجنيه المصري... هل يتحسن؟

LBCI
أخبار دولية
13:08

الحكومة الاسرائيلية تبحث صفقة الاسرى مع حماس وتنقسم داخلياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

خطوات صغيرة ويومية...تساعد أجسامنا على محاربة السرطان

LBCI
أخبار دولية
13:04

نسبة 66% سيوفّرها في لبنان كلّ محبّ للتزلج مقارنة بأوروبا..اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
12:46

امرأة تملك "أكبر شفاه في العالم"... وهذا ما تنوي تكبيره هذا العام! (صورة)

LBCI
منوعات
12:00

شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
05:27

بري وقع مشروع قانون موازنة عام 2024

LBCI
منوعات
13:20

اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
منوعات
11:30

علقت خارج منزلها فحاولت الدخول من النافذة... "العالم كله رأى صدري العاري ولكن هذا ليس الجزء الأسوأ! (صورة)

LBCI
منوعات
11:41

العثور على جثة شاب عشريني بعد خروجه من المستشفى... كيف توفي؟

LBCI
حال الطقس
00:44

إرتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More