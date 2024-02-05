وفاة فيتوريو إيمانويلي نجل آخر ملوك إيطاليا عن 86 عاما

توفي الأمير فيتوريو إيمانويلي دي سافويا، نجل آخر ملوك إيطاليا، في سويسرا عن 86 عاماً بعدما أمضى عقودا طويلة في المنفى، على ما قال محاميه لوكالة فرانس برس.ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن بيان صادر عن العائلة الملكية في منطقة سافويا أن فيتوريو إيمانويلي "توفي بسلام في جنيف محاطاً بعائلته".وفي رسالة مكتوبة إلى وكالة فرانس برس، أكد محاميه سيرجيو أورلاندي أن الأمير "توفي هذا الصباح".وُلد فيتوريو إيمانويلي في مدينة نابولي في جنوب إيطاليا في 12 شباط 1937، وأصبح رأس العائلة الملكية التي حكمت إيطاليا الموحدة من عام 1861 إلى عام 1945.وهو نجل آخر ملوك البلاد، أمبرتو الثاني، الذي اعتلى العرش لفترة وجيزة في عام 1946.وقد غادر إيطاليا وهو في التاسعة، ومُنع من دخول البلاد مع جميع أحفاد العائلة الملكية الذكور بموجب دستور عام 1946 بعد أن تعاون جده الملك فيتوريو إيمانويلي الثالث مع نظام بينيتو موسوليني الفاشي وقوانينه العنصرية.وبعد أن صوّت البرلمان الإيطالي لصالح رفع إجراءات المنفى، عاد فيتوريو إيمانويلي إلى بلاده في كانون الأول 2002، وأقسم الولاء للجمهورية بعدما رفض القيام بذلك طويلاً.