الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة فيتوريو إيمانويلي نجل آخر ملوك إيطاليا عن 86 عاما

منوعات
2024-02-05 | 06:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة فيتوريو إيمانويلي نجل آخر ملوك إيطاليا عن 86 عاما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وفاة فيتوريو إيمانويلي نجل آخر ملوك إيطاليا عن 86 عاما

وفاة فيتوريو إيمانويلي نجل آخر ملوك إيطاليا عن 86 عاماً

توفي الأمير فيتوريو إيمانويلي دي سافويا، نجل آخر ملوك إيطاليا، في سويسرا عن 86 عاماً بعدما أمضى عقودا طويلة في المنفى، على ما قال محاميه لوكالة فرانس برس.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن بيان صادر عن العائلة الملكية في منطقة سافويا أن فيتوريو إيمانويلي "توفي بسلام في جنيف محاطاً بعائلته".

وفي رسالة مكتوبة إلى وكالة فرانس برس، أكد محاميه سيرجيو أورلاندي أن الأمير "توفي هذا الصباح".

وُلد فيتوريو إيمانويلي في مدينة نابولي في جنوب إيطاليا في 12 شباط 1937، وأصبح رأس العائلة الملكية التي حكمت إيطاليا الموحدة من عام 1861 إلى عام 1945.

وهو نجل آخر ملوك البلاد، أمبرتو الثاني، الذي اعتلى العرش لفترة وجيزة في عام 1946.

وقد غادر إيطاليا وهو في التاسعة، ومُنع من دخول البلاد مع جميع أحفاد العائلة الملكية الذكور بموجب دستور عام 1946 بعد أن تعاون جده الملك فيتوريو إيمانويلي الثالث مع نظام بينيتو موسوليني الفاشي وقوانينه العنصرية.

وبعد أن صوّت البرلمان الإيطالي لصالح رفع إجراءات المنفى، عاد فيتوريو إيمانويلي إلى بلاده في كانون الأول 2002، وأقسم الولاء للجمهورية بعدما رفض القيام بذلك طويلاً.
 

آخر الأخبار

منوعات

وفاة

نجل

ملك

ايطاليا

LBCI التالي
قامت بالتسوق من موقع عالمي معروف ولكنها لم تتوقع المفاجأة التي حصلت عليها! (صور)
لجنة علمية لمراجعة مشروع ترميم هرم الجيزة الأصغر المثير للجدل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:16

"انّها الراقصة بداخلي"... ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون تستعرض موهبتها (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
12:46

امرأة تملك "أكبر شفاه في العالم"... وهذا ما تنوي تكبيره هذا العام! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-03

مكتب رئيس ناميبيا: وفاة الرئيس حاجي جينجوب

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-03

الحكومة البريطانية: القوات الجوية الملكية شاركت في ثالث موجة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين وهذا ليس تصعيدا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:26

أرسلت رسالة نصية لوالدها المتوفي... ولكن المفاجأة كانت بالرد الذي تلقته! (صور)

LBCI
منوعات
07:22

ما حصل في يوم زفافها غير متوقع... ما علاقة الدورة الشهرية؟

LBCI
منوعات
07:11

قامت بالتسوق من موقع عالمي معروف ولكنها لم تتوقع المفاجأة التي حصلت عليها! (صور)

LBCI
منوعات
05:31

لجنة علمية لمراجعة مشروع ترميم هرم الجيزة الأصغر المثير للجدل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-03

ما رآه داخل صالة السينما صدمه... "هذا المشهد بدا جنونيًا بالنسبة لي"! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
07:03

اجتماع لرئيسي وزراء بريطانيا وإيرلندا بعد انتهاء الجمود السياسيّ

LBCI
أخبار دولية
05:50

وزير الخارجية الفرنسية في إسرائيل...

LBCI
فنّ
2024-01-24

ميريام فارس في أسبوع الموضة بباريس... فستان مثير مع فتحة صدر كبيرة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مهرجان أبوظبي يخلق فرصاً عالمية للشباب الإماراتي... وحفلة كمازي واشنطن خير دليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نادي الرياضي يؤكد علو كعبه ويهنىء طاقمه على الإنجاز ببطولة دبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

كيليان مبابي الى ريال مدريد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

كأس آسيا... المواجهة الكبرى اعتبارا من الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سعر الجنيه المصري... هل يتحسن؟

LBCI
أخبار دولية
13:08

الحكومة الاسرائيلية تبحث صفقة الاسرى مع حماس وتنقسم داخلياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

خطوات صغيرة ويومية...تساعد أجسامنا على محاربة السرطان

LBCI
أخبار دولية
13:04

نسبة 66% سيوفّرها في لبنان كلّ محبّ للتزلج مقارنة بأوروبا..اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
12:46

امرأة تملك "أكبر شفاه في العالم"... وهذا ما تنوي تكبيره هذا العام! (صورة)

LBCI
منوعات
12:00

شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
05:27

بري وقع مشروع قانون موازنة عام 2024

LBCI
منوعات
13:20

اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
منوعات
11:30

علقت خارج منزلها فحاولت الدخول من النافذة... "العالم كله رأى صدري العاري ولكن هذا ليس الجزء الأسوأ! (صورة)

LBCI
منوعات
11:41

العثور على جثة شاب عشريني بعد خروجه من المستشفى... كيف توفي؟

LBCI
حال الطقس
00:44

إرتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More