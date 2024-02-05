قامت بالتسوق من موقع عالمي معروف ولكنها لم تتوقع المفاجأة التي حصلت عليها! (صور)

قامت بالتسوق من موقع عالمي معروف ولكنها لم تتوقع المفاجأة التي حصلت عليها! (صور)

اعتقدت إحدى المتسوقات أنها حصلت على منتج قيّم عند طلبها مزهرية عبر الإنترنت، ولكن عند وصول الطلبية، كان الأمر بعيدًا عما توقعته.



وفي التفاصيل، اشترت "شان" مزهرية مصنوعة من الكروم الذهبي من موقع "علي إكسبرس" التجاري مقابل خمس جنيهات إسترلينية، واعتقدت أنها ذات حجم كبير وواضح.



وانصدمت شان عند تلقيها المزهرية لأنه تبيّن أنها أصغر من إصبعها، عكس ما أظهرته الصورة المعروضة على الموقع.



مع ذلك، اعترفت شان أن الخطأ الأساسي تتحمل مسؤوليته بالكامل لأنها لم تتحقق من حجم الغرض الفعلي، إذ اعتقدت أنها كانت تطلب مزهرية عادية صغيرة الحجم وهذا ما حصلت عليه بالمقابل.