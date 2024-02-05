الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قامت بالتسوق من موقع عالمي معروف ولكنها لم تتوقع المفاجأة التي حصلت عليها! (صور)

منوعات
2024-02-05 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قامت بالتسوق من موقع عالمي معروف ولكنها لم تتوقع المفاجأة التي حصلت عليها! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قامت بالتسوق من موقع عالمي معروف ولكنها لم تتوقع المفاجأة التي حصلت عليها! (صور)

قامت بالتسوق من موقع عالمي معروف ولكنها لم تتوقع المفاجأة التي حصلت عليها! (صور)

اعتقدت إحدى المتسوقات أنها حصلت على منتج قيّم عند طلبها مزهرية عبر الإنترنت، ولكن عند وصول الطلبية، كان الأمر بعيدًا عما توقعته.

وفي التفاصيل، اشترت "شان" مزهرية مصنوعة من الكروم الذهبي من موقع "علي إكسبرس" التجاري مقابل خمس جنيهات إسترلينية، واعتقدت أنها ذات حجم كبير وواضح.

وانصدمت شان عند تلقيها المزهرية لأنه تبيّن أنها أصغر من إصبعها، عكس ما أظهرته الصورة المعروضة على الموقع.

مع ذلك، اعترفت شان أن الخطأ الأساسي تتحمل مسؤوليته بالكامل لأنها لم تتحقق من حجم الغرض الفعلي، إذ اعتقدت أنها كانت تطلب مزهرية عادية صغيرة الحجم وهذا ما حصلت عليه بالمقابل.
 
 
 

آخر الأخبار

منوعات

بالتسوق

عالمي

معروف

ولكنها

تتوقع

المفاجأة

عليها!

(صور)

LBCI التالي
ما حصل في يوم زفافها غير متوقع... ما علاقة الدورة الشهرية؟
وفاة فيتوريو إيمانويلي نجل آخر ملوك إيطاليا عن 86 عاما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-15

أرسلت "سيلفي" لأصدقائها ولكنها لم تتوقع هذه المفاجأة المرعبة... لم تكن وحدها في الصورة! (صور)

LBCI
منوعات
2023-12-18

أنفقت مبلغاً ضخماً لحفلة عيد ميلاد قططها...وهذه هي الهدايا التي حصلت عليها!

LBCI
أخبار دولية
2024-01-27

حريق يدمر 600 هكتار من موقع أرجنتيني مدرج على لائحة التراث العالمي

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-10

منظمة الصحة العالمية تعلن إلغاء المهمة التي كانت تقودها لتقديم المساعدات الطبية إلى غزة والتي كان من المقرر لها اليوم بسبب مخاوف أمنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:37

أخطر المدن حول العالم... معدلات جرائم القتل فيها مرعبة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
10:30

دخلت جارة خمسينية إلى بيت جارها العشريني من دون علمه... والسبب غريب: هل حاولت التودد إليه؟!

LBCI
منوعات
10:21

"الحقيقة حول جيم": وثائقي يساعد الشرطة للعثور على قاتل متسلسل... ومنفذة العمل هي حفيدة المتهم!

LBCI
منوعات
10:13

سكّان في المكسيك يحتفلون برأس السنة... إليكم التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:19

رويترز: إقامة المباراة الإفتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2026 في استاد أزتيكا بالمكسيك في 11 حزيران

LBCI
منوعات
2024-01-31

انفجرت أمعائها بعد معاناة طويلة... والعائلة تنشر الصورة الأخيرة للزوجة "البطلة" (صورة)

LBCI
منوعات
2024-02-03

انتقادات لاذعة طالت ممثلة للممارستها التمارين الرياضية وهي "عارية"... ولكن هذا ما حدث بالفعل! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-02-04

انتحرت ابنتهما بسبب زملائها في المدرسة... وهكذا توفيت والدتها بعد فترة قصيرة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:42

باسيل: الوثيقة المسيحية الاسلامية شريعة لقيام مشرق جديد

LBCI
أخبار دولية
06:10

تصريح لترامب عن عملية إغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني

LBCI
أخبار دولية
05:44

كنعاني: تصرفات واشنطن تدل علی أن المجتمع الدولي لا يمكنه الإعتماد على أميركا وبریطانیا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مهرجان أبوظبي يخلق فرصاً عالمية للشباب الإماراتي... وحفلة كمازي واشنطن خير دليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نادي الرياضي يؤكد علو كعبه ويهنىء طاقمه على الإنجاز ببطولة دبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

كيليان مبابي الى ريال مدريد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

كأس آسيا... المواجهة الكبرى اعتبارا من الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سعر الجنيه المصري... هل يتحسن؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
12:46

امرأة تملك "أكبر شفاه في العالم"... وهذا ما تنوي تكبيره هذا العام! (صورة)

LBCI
منوعات
12:00

شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
05:27

بري وقع مشروع قانون موازنة عام 2024

LBCI
منوعات
13:20

اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
منوعات
11:30

علقت خارج منزلها فحاولت الدخول من النافذة... "العالم كله رأى صدري العاري ولكن هذا ليس الجزء الأسوأ! (صورة)

LBCI
منوعات
12:30

قصة حب أسرت قلوب الملايين على تيك توك تحولت الى جريمة قتل... إليكم ما حدث!

LBCI
فنّ
04:39

فيديو لنادين نسيب نجيم "بعد أوّل مشكل".. ظهرت وهي تصرخ غضباً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More