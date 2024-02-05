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ما حصل في يوم زفافها غير متوقع... ما علاقة الدورة الشهرية؟

ما حصل في يوم زفافها غير متوقع... ما علاقة الدورة الشهرية؟







وشاركت فاليرا الفيديو مع أكثر من 300000 متابع على تيك توك، حيث أخبرت فيه عما حصل معها، بحسب موقع



وجلست تبكي على مقعد المرحاض وهي تسترجع ما حدث في يومها الكبير، حيث أتت دورتها الشهرية ودمرت هذه الذكرة الجميلة.



وأوضحت فاليرا أنها نزفت وهي ترتدي فستانها الأبيض. كشفت إحدى النساء أنها تعرضت لموقف غير متوقع في يوم زفافها، ما جعل مزاجها تعيساً.وشاركت فاليرا الفيديو مع أكثر من 300000 متابع على تيك توك، حيث أخبرت فيه عما حصل معها، بحسب موقع "ذا صن" وجلست تبكي على مقعد المرحاض وهي تسترجع ما حدث في يومها الكبير، حيث أتت دورتها الشهرية ودمرت هذه الذكرة الجميلة.وأوضحت فاليرا أنها نزفت وهي ترتدي فستانها الأبيض.