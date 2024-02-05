أرسلت رسالة نصية لوالدها المتوفي... ولكن المفاجأة كانت بالرد الذي تلقته! (صور)

اغتصبوا صديقته المراهقة أمام عينيه وأجبروه على المشاهدة... جريمة شنيعة في دولة أجنبية والمتهمون عرب!

اغتصبوا صديقته المراهقة أمام عينيه وأجبروه على المشاهدة... جريمة شنيعة في دولة أجنبية والمتهمون عرب!

ما حصل في يوم زفافها غير متوقع... ما علاقة الدورة الشهرية؟