الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

منوعات
2024-02-05 | 09:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أثارت عارضة أزياء هندية موجة انتقادات على الإنترنت السبت، بعد أن اعترفت بأنها لفّقت خبر وفاتها على إنستغرام في إطار حملة تهدف إلى زيادة الوعي بسرطان عنق الرحم.

وكتبت صفحات "بونام باندي" على الشبكات الاجتماعية الجمعة أن العارضة توفيت بعدما "حاربت المرض بشجاعة".

ونشرت وسائل إعلام محلية خبر وفاة العارضة البالغة 32 عاما، كما جرى تحديث صفحتها على موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية إثر خبر وفاتها المزعومة، فيما كتب نجوم في بوليوود رسائل تشيد بها.

لكنّ البعض شكّك في نبأ وفاة الشابة، خصوصاً في ضوء صور نُشرت قبل أربعة أيام تبدو فيها باندي بصحة جيدة، على متن قارب في ولاية "غوا" الهندية.

واعترفت باندي لاحقاً لمتابعيها البالغ عددهم 1,3 مليون في مقطع فيديو آخر نُشر على إنستغرام أن وفاتها كانت مجرد خدعة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وانتقد مستخدمون كثر للشبكات الاجتماعية عارضة الأزياء الشابة، متهمين إياها بالسعي إلى لفت الانتباه إلى نفسها بأي ثمن.

وبدأت الشابة الهندية مسيرتها المهنية في عرض الأزياء في عام 2010، وسرعان ما اكتسبت شهرة بسبب أسلوبها الجريء بنظر البعض.

وكانت قد وعدت بالتعري لمنتخب الكريكت الهندي إذا فاز بكأس العالم لهذه الرياضة سنة 2011، ثم نشرت مقطع فيديو شوهدت فيه وهي تخلع ملابسها في ملعب وانكهيد حيث أقيمت المباراة النهائية.

كما ظهرت في أفلام بوليوودية، بينها فيلم الإثارة "ناشا" عام 2013.
 

آخر الأخبار

منوعات

أزياء

وفاتها

وسائل

التواصل

الاجتماعي

LBCI التالي
بعد المطالبة بالرفق بالحيوان... هل تعود جولات مصارعة الثيران في العاصمة المكسيكية؟
خطف ابنة الـ15 سنة وأجبرها على الادعاء بأنها ابنته... تفاصيل مروعة لجريمة بدأت بخدعة حب عبر انستغرام وانتهت بمجزرة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-01

انتحار ابنة الـ 14 عاماً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي...وهذه القصة كاملة!

LBCI
منوعات
2024-01-29

تحذير: المشاهد حساسة... عارضة أزياء تخضع للرقابة على إنستغرام والسبب: فيديو مروع لعملية جراحية لمؤخرتها! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-26

أرادت أن تترك بصمة لابنها بعد رحيلها... أغنية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-14

مؤثرة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصدم المتابعين... ليست حقيقية والمبالغ التي تحصل عليها خيالية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:15

أثناء عزفها البيانو في المدرسة... وفاة طالبة أمام والديها: ماذا حصل؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
11:43

نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:23

مشهد تقشعر له الأبدان في أرضية حمام هذه السيدة: هل هي ديدان مقززة؟... الحقيقة ستذهلكم! (صورة)

LBCI
منوعات
10:37

أخطر المدن حول العالم... معدلات جرائم القتل فيها مرعبة وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-07

الجيش الاسرائيلي يشن عددا من الغارات فوق اللبونة والناقورة

LBCI
أخبار دولية
2023-11-13

تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون وزيرا للخارجية

LBCI
فنّ
2023-07-03

بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!

LBCI
أخبار لبنان
09:53

الأشقر: إفتتاح مكاتب المجلس الوطني للسياحة حدث استثنائي للقطاع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

فرنسا تنصح لبنان مجددا بعدم الإنزلاق إلى الحرب الشاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

جبهة الجنوب... هل تخمدها هدنة غزة المتوقعة أو ترفع من وتيرتها؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 5-2-2024

LBCI
أخبار لبنان
06:42

باسيل: الوثيقة المسيحية الاسلامية شريعة لقيام مشرق جديد

LBCI
أخبار دولية
06:10

تصريح لترامب عن عملية إغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني

LBCI
أخبار دولية
05:44

كنعاني: تصرفات واشنطن تدل علی أن المجتمع الدولي لا يمكنه الإعتماد على أميركا وبریطانیا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مهرجان أبوظبي يخلق فرصاً عالمية للشباب الإماراتي... وحفلة كمازي واشنطن خير دليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نادي الرياضي يؤكد علو كعبه ويهنىء طاقمه على الإنجاز ببطولة دبي!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:27

بري وقع مشروع قانون موازنة عام 2024

LBCI
منوعات
13:20

اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
فنّ
04:39

فيديو لنادين نسيب نجيم "بعد أوّل مشكل".. ظهرت وهي تصرخ غضباً

LBCI
حال الطقس
00:44

إرتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء

LBCI
منوعات
14:00

خطف ابنة الـ15 سنة وأجبرها على الادعاء بأنها ابنته... تفاصيل مروعة لجريمة بدأت بخدعة حب عبر انستغرام وانتهت بمجزرة!

LBCI
موضة وجمال
07:37

"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)

LBCI
فنّ
13:45

صوفيا فيرغارا تريد شريكاً وليس زوجاً... وهذا هو سبب طلاقها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More