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عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
2024-02-05 | 09:36
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عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أثارت عارضة أزياء هندية موجة انتقادات على الإنترنت السبت، بعد أن اعترفت بأنها لفّقت خبر وفاتها على إنستغرام في إطار حملة تهدف إلى زيادة الوعي بسرطان عنق الرحم.
وكتبت صفحات "بونام باندي" على الشبكات الاجتماعية الجمعة أن العارضة توفيت بعدما "حاربت المرض بشجاعة".
ونشرت وسائل إعلام محلية خبر وفاة العارضة البالغة 32 عاما، كما جرى تحديث صفحتها على موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية إثر خبر وفاتها المزعومة، فيما كتب نجوم في بوليوود رسائل تشيد بها.
لكنّ البعض شكّك في نبأ وفاة الشابة، خصوصاً في ضوء صور نُشرت قبل أربعة أيام تبدو فيها باندي بصحة جيدة، على متن قارب في ولاية "غوا" الهندية.
واعترفت باندي لاحقاً لمتابعيها البالغ عددهم 1,3 مليون في مقطع فيديو آخر نُشر على إنستغرام أن وفاتها كانت مجرد خدعة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وانتقد مستخدمون كثر للشبكات الاجتماعية عارضة الأزياء الشابة، متهمين إياها بالسعي إلى لفت الانتباه إلى نفسها بأي ثمن.
وبدأت الشابة الهندية مسيرتها المهنية في عرض الأزياء في عام 2010، وسرعان ما اكتسبت شهرة بسبب أسلوبها الجريء بنظر البعض.
وكانت قد وعدت بالتعري لمنتخب الكريكت الهندي إذا فاز بكأس العالم لهذه الرياضة سنة 2011، ثم نشرت مقطع فيديو شوهدت فيه وهي تخلع ملابسها في ملعب وانكهيد حيث أقيمت المباراة النهائية.
كما ظهرت في أفلام بوليوودية، بينها فيلم الإثارة "ناشا" عام 2013.
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