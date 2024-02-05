سكّان في المكسيك يحتفلون برأس السنة... إليكم التفاصيل!

سكّان في المكسيك يحتفلون برأس السنة... إليكم التفاصيل!

تقول "كاتيلانا نامبو"، البالغة 80 عاما، في نهاية موكب يمتد على 100 كيلومتر نظم لمناسبة رأس السنة لسكان "بوريبيتشا" الأصليين تخللته طقوس تقليدية أعيد إحياؤها وسط الجبال في غرب المكسيك "أنا لا أتعب".



وأعاد شعب بوريبيتشا إحياء هذا التقليد الذي بقي منسيا لقرون في الثمانينات بمساعدة مؤرخين وعلماء أنثروبولوجيا.



وعلى مدى ثلاثة أيام كل عام، يرتدي المشاركون اللباس التقليدي ويحملون شعلات نار لمسافة 100 كيلومتر تقريبا من قرية إلى أخرى عبر جبال غرب المكسيك التي ينتشر فيها العنف.



ويقام مهرجان "فويغو نويفو" ليلة الأول من شباط للاحتفال ببداية العام استنادا إلى تقويم بوريبيتشا.



وقالت نامبو التي لا تزال تعمل في الزراعة رغم أنها في الثمانين من العمر "عندما وصل الغزاة الإسبان، سلبونا طريقة لبسنا وطريقة كلامنا، لكننا نحاول استعادة عادات أجدادنا".



وبلغت الرحلة عبر ولاية ميتشواكان ذروتها هذا العام في أوكوميتشو حيث تجمع شعب بوريبيتشا من كل أنحاء الولاية وسط موجة من الألوان والموسيقى والرقص، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".