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دخلت جارة خمسينية إلى بيت جارها العشريني من دون علمه... والسبب غريب: هل حاولت التودد إليه؟!
منوعات
2024-02-05 | 10:30
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دخلت جارة خمسينية إلى بيت جارها العشريني من دون علمه... والسبب غريب: هل حاولت التودد إليه؟!
دخلت جارة خمسينية إلى بيت جارها العشريني من دون علمه... والسبب غريب: هل حاولت التودد إليه؟!
دخلت جارة إلى منزل شاب يبلغ من العمر 21 عاماً من دون إنذار.
وأوضح الشاب أنه في أوائل فترة انتقاله إلى منزله الحالي، كانت الجارة الخمسينية محترمة وتعرض عليه المساعدة، كما أهدته بعض الأثاث، وجهاز التلفزيون. ولكنها مؤخراً بدأت تزعجه وتطلب منه قضاء الوقت معها، وتقترب منه بطريقة غريبة، لدرجة أنها انزعجت منه عندما رفض ذلك.
وعندما سمحت لنفسها بالدخول إلى شقته من دون أن تعرف أنه في المنزل، بدأ الشاب يشعر بالخوف، وفق موقع
"ميرور"
.
وقال الشاب: "لدي قطة تحبها جارتي كثيرًا، لذلك عرضت عليها أنه إذا أرادت رؤيتها، يمكنها إرسال رسالة نصية لي للزيارة. وهي لا تملك مفتاحاً لشقتي، لكنني أميل إلى ترك الباب مفتوحًا لأن المبنى الخاص بي آمن جدًا وتحتاج إلى مفاتيح متعددة حتى تصل إلى طابقي".
وأضاف: "وفي أحد الأيام كنت في المنزل في غرفة نومي وكان الباب مغلقاً. وسمحت لنفسها بالدخول إلى شقتي من دون إرسال رسالة نصية إلي. ودخلت إلى غرفة المعيشة الخاصة بي، ولعبت مع قطتي لبضع دقائق، ثم غادرت. ولم يكن لديها أي فكرة عن وجودي في المنزل".
وتابع: "لقد شعرت بالفزع، وأرسلت رسالة نصية إلى ابنتها البالغة 22 عاماً لإعلامها بما حدث، وقالت الأخيرة إنها لم تكن لديها أي فكرة عما قامت به والدتها".
ومن بعدها، حاولت الجارة الاعتذار من الشاب قائلة إنها كانت المرة الاولى التي تدخل فيها إلى منزله من دون علمه.
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