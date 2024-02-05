الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مشهد تقشعر له الأبدان في أرضية حمام هذه السيدة: هل هي ديدان مقززة؟... الحقيقة ستذهلكم! (صورة)
منوعات
2024-02-05 | 11:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مشهد تقشعر له الأبدان في أرضية حمام هذه السيدة: هل هي ديدان مقززة؟... الحقيقة ستذهلكم! (صورة)
مشهد تقشعر له الأبدان في أرضية حمام هذه السيدة: هل هي ديدان مقززة؟... الحقيقة ستذهلكم! (صورة)
طلبت صاحبة منزل المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اكتشفت أمراً غريبًا في حمام منزلها.
وشعرت صاحبة المنزل الأسترالية كارينا بالاشمئزاز مما بدا وكأنه عشرات من الديدان تتلوى في حمامها.
وترك هذا الاكتشاف كارينا في حيرة، وكان مستخدمو فيسبوك في حيرة من أمرهم من الصور التي نشرتها، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وبعد نشر سلسلة من اللقطات لمجموعة Cleaning & Organizing Inspiration Australia، سألت سيدة كوينزلاند: "كيف سأتعامل مع هذا الشيء؟"، وأصيب أعضاء المجموعة بالرعب في البداية من الصور التي أظهرت العشرات من الخيوط البيضاء الغامضة، وفقًا لتقارير LADBible.
وكتب أحد المستخدمين: "يا رب، اعتقدت أنها ديدان"، بينما أضاف آخر: "هل شعر أي شخص آخر بالفزع معتقدًا أنها ديدان من نوع ما؟!"
وشكك أعضاء آخرون في المجموعة في نظافتها. وادعى أحدهم أنهم "لم يروا ذلك من قبل" بينما وصفه آخر بأنه "كابوس" و"لم يكن لديه أي فكرة عن إمكانية حدوث ذلك".
لحسن الحظ بالنسبة لكاريينا، فإن الخيوط الغريبة لم تكن ديدانًا على الإطلاق. يبدو أن الحطام المتبقي من سجادة حمام المرأة قد سقط على أرضية البلاط والتصق بالأرض.
وبمجرد اكتشاف السبب الحقيقي للعلامات الغامضة، قدمت مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من الاقتراحات حول كيفية قيام كارينا بتنظيف الأرضية. وتراوحت هذه بين كاشطات الطلاء والغلاية والأسيتون وخرقة القماش.
وحذر أحد المستخدمين: "لقد وضعت هذا على أرضية البلاط الخاصة بي، والشيء الوحيد الذي نجح معي من دون أي ضرر على الإطلاق هو ممسحة بخارية بفرشاة - كوني حذرة جدًا إذا كنت تستخدمين منتجات أخرى، فقد تخدشين اللون أو تتلفينه".
وفي الوقت نفسه، اقترح آخر: "إذا كان هذا بلاطًا من البورسلين، فاشتري بعض الأسيتون من متجر السيارات (لا تستخدمي مزيل طلاء الأظافر)، ثم اسكبيه واتركيه لمدة خمس دقائق، ثم افركيه بقطعة قماش".
وتم طرح الكثير من الأفكار الأخرى أيضًا، مع "مزيل المادة اللزجة" و"غليان الماء الساخن من الغلاية" والتي تم اعتبارها جميعًا إصلاحات محتملة للأضرار الكارثية التي لحقت بأرضية حمامها.
آخر الأخبار
منوعات
تقشعر
الأبدان
أرضية
السيدة:
ديدان
مقززة؟...
الحقيقة
ستذهلكم!
(صورة)
التالي
بعد المطالبة بالرفق بالحيوان... هل تعود جولات مصارعة الثيران في العاصمة المكسيكية؟
خطف ابنة الـ15 سنة وأجبرها على الادعاء بأنها ابنته... تفاصيل مروعة لجريمة بدأت بخدعة حب عبر انستغرام وانتهت بمجزرة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-04
شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)
منوعات
2024-02-04
شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)
0
منوعات
2024-02-03
ما رآه داخل صالة السينما صدمه... "هذا المشهد بدا جنونيًا بالنسبة لي"! (صورة)
منوعات
2024-02-03
ما رآه داخل صالة السينما صدمه... "هذا المشهد بدا جنونيًا بالنسبة لي"! (صورة)
0
منوعات
2024-02-01
بعد رحلة سياحية جميلة... عاد إلى منزله لكن المشهد كان صادمًا! (صورة)
منوعات
2024-02-01
بعد رحلة سياحية جميلة... عاد إلى منزله لكن المشهد كان صادمًا! (صورة)
0
منوعات
2024-01-29
"شبح الأميرة ديانا زارني وترك لي رسالة من كلمتين تقشعر لها الأبدان"... كبير الخدم السابق للأميرة يروي ما حصل معه!
منوعات
2024-01-29
"شبح الأميرة ديانا زارني وترك لي رسالة من كلمتين تقشعر لها الأبدان"... كبير الخدم السابق للأميرة يروي ما حصل معه!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:15
أثناء عزفها البيانو في المدرسة... وفاة طالبة أمام والديها: ماذا حصل؟ (فيديو)
منوعات
13:15
أثناء عزفها البيانو في المدرسة... وفاة طالبة أمام والديها: ماذا حصل؟ (فيديو)
0
منوعات
11:43
نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)
منوعات
11:43
نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)
0
منوعات
10:37
أخطر المدن حول العالم... معدلات جرائم القتل فيها مرعبة وهذه التفاصيل!
منوعات
10:37
أخطر المدن حول العالم... معدلات جرائم القتل فيها مرعبة وهذه التفاصيل!
0
منوعات
10:30
دخلت جارة خمسينية إلى بيت جارها العشريني من دون علمه... والسبب غريب: هل حاولت التودد إليه؟!
منوعات
10:30
دخلت جارة خمسينية إلى بيت جارها العشريني من دون علمه... والسبب غريب: هل حاولت التودد إليه؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-31
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: أي هجوم على الجمهورية الإسلامية أو مصالحها أو مواطنيها خارج حدودها سيقابل برد حازم
أخبار دولية
2024-01-31
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: أي هجوم على الجمهورية الإسلامية أو مصالحها أو مواطنيها خارج حدودها سيقابل برد حازم
0
أخبار دولية
2024-02-03
إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بسكين في محطة قطارات في باريس وتوقيف مشتبه به
أخبار دولية
2024-02-03
إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بسكين في محطة قطارات في باريس وتوقيف مشتبه به
0
منوعات
10:37
أخطر المدن حول العالم... معدلات جرائم القتل فيها مرعبة وهذه التفاصيل!
منوعات
10:37
أخطر المدن حول العالم... معدلات جرائم القتل فيها مرعبة وهذه التفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فرنسا تنصح لبنان مجددا بعدم الإنزلاق إلى الحرب الشاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فرنسا تنصح لبنان مجددا بعدم الإنزلاق إلى الحرب الشاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
جبهة الجنوب... هل تخمدها هدنة غزة المتوقعة أو ترفع من وتيرتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
جبهة الجنوب... هل تخمدها هدنة غزة المتوقعة أو ترفع من وتيرتها؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-2-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-2-2024
0
أخبار لبنان
06:42
باسيل: الوثيقة المسيحية الاسلامية شريعة لقيام مشرق جديد
أخبار لبنان
06:42
باسيل: الوثيقة المسيحية الاسلامية شريعة لقيام مشرق جديد
0
أخبار دولية
06:10
تصريح لترامب عن عملية إغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني
أخبار دولية
06:10
تصريح لترامب عن عملية إغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني
0
أخبار دولية
05:44
كنعاني: تصرفات واشنطن تدل علی أن المجتمع الدولي لا يمكنه الإعتماد على أميركا وبریطانیا
أخبار دولية
05:44
كنعاني: تصرفات واشنطن تدل علی أن المجتمع الدولي لا يمكنه الإعتماد على أميركا وبریطانیا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مهرجان أبوظبي يخلق فرصاً عالمية للشباب الإماراتي... وحفلة كمازي واشنطن خير دليل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مهرجان أبوظبي يخلق فرصاً عالمية للشباب الإماراتي... وحفلة كمازي واشنطن خير دليل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
نادي الرياضي يؤكد علو كعبه ويهنىء طاقمه على الإنجاز ببطولة دبي!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
نادي الرياضي يؤكد علو كعبه ويهنىء طاقمه على الإنجاز ببطولة دبي!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:27
بري وقع مشروع قانون موازنة عام 2024
خبر عاجل
05:27
بري وقع مشروع قانون موازنة عام 2024
2
منوعات
13:20
اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!
منوعات
13:20
اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل
4
فنّ
04:39
فيديو لنادين نسيب نجيم "بعد أوّل مشكل".. ظهرت وهي تصرخ غضباً
فنّ
04:39
فيديو لنادين نسيب نجيم "بعد أوّل مشكل".. ظهرت وهي تصرخ غضباً
5
حال الطقس
00:44
إرتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء
حال الطقس
00:44
إرتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء
6
منوعات
14:00
خطف ابنة الـ15 سنة وأجبرها على الادعاء بأنها ابنته... تفاصيل مروعة لجريمة بدأت بخدعة حب عبر انستغرام وانتهت بمجزرة!
منوعات
14:00
خطف ابنة الـ15 سنة وأجبرها على الادعاء بأنها ابنته... تفاصيل مروعة لجريمة بدأت بخدعة حب عبر انستغرام وانتهت بمجزرة!
7
موضة وجمال
07:37
"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)
موضة وجمال
07:37
"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)
8
فنّ
13:45
صوفيا فيرغارا تريد شريكاً وليس زوجاً... وهذا هو سبب طلاقها!
فنّ
13:45
صوفيا فيرغارا تريد شريكاً وليس زوجاً... وهذا هو سبب طلاقها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More