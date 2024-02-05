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مشهد تقشعر له الأبدان في أرضية حمام هذه السيدة: هل هي ديدان مقززة؟... الحقيقة ستذهلكم! (صورة)

منوعات
2024-02-05 | 11:23
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مشهد تقشعر له الأبدان في أرضية حمام هذه السيدة: هل هي ديدان مقززة؟... الحقيقة ستذهلكم! (صورة)
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مشهد تقشعر له الأبدان في أرضية حمام هذه السيدة: هل هي ديدان مقززة؟... الحقيقة ستذهلكم! (صورة)

مشهد تقشعر له الأبدان في أرضية حمام هذه السيدة: هل هي ديدان مقززة؟... الحقيقة ستذهلكم! (صورة)

طلبت صاحبة منزل المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اكتشفت أمراً غريبًا في حمام منزلها.

وشعرت صاحبة المنزل الأسترالية كارينا بالاشمئزاز مما بدا وكأنه عشرات من الديدان تتلوى في حمامها. 

وترك هذا الاكتشاف كارينا في حيرة، وكان مستخدمو فيسبوك في حيرة من أمرهم من الصور التي نشرتها، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وبعد نشر سلسلة من اللقطات لمجموعة Cleaning & Organizing Inspiration Australia، سألت سيدة كوينزلاند: "كيف سأتعامل مع هذا الشيء؟"، وأصيب أعضاء المجموعة بالرعب في البداية من الصور التي أظهرت العشرات من الخيوط البيضاء الغامضة، وفقًا لتقارير LADBible.

وكتب أحد المستخدمين: "يا رب، اعتقدت أنها ديدان"، بينما أضاف آخر: "هل شعر أي شخص آخر بالفزع معتقدًا أنها ديدان من نوع ما؟!"

وشكك أعضاء آخرون في المجموعة في نظافتها. وادعى أحدهم أنهم "لم يروا ذلك من قبل" بينما وصفه آخر بأنه "كابوس" و"لم يكن لديه أي فكرة عن إمكانية حدوث ذلك".

لحسن الحظ بالنسبة لكاريينا، فإن الخيوط الغريبة لم تكن ديدانًا على الإطلاق. يبدو أن الحطام المتبقي من سجادة حمام المرأة قد سقط على أرضية البلاط والتصق بالأرض.

وبمجرد اكتشاف السبب الحقيقي للعلامات الغامضة، قدمت مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من الاقتراحات حول كيفية قيام كارينا بتنظيف الأرضية. وتراوحت هذه بين كاشطات الطلاء والغلاية والأسيتون وخرقة القماش.

وحذر أحد المستخدمين: "لقد وضعت هذا على أرضية البلاط الخاصة بي، والشيء الوحيد الذي نجح معي من دون أي ضرر على الإطلاق هو ممسحة بخارية بفرشاة - كوني حذرة جدًا إذا كنت تستخدمين منتجات أخرى، فقد تخدشين اللون أو تتلفينه". 

وفي الوقت نفسه، اقترح آخر: "إذا كان هذا بلاطًا من البورسلين، فاشتري بعض الأسيتون من متجر السيارات (لا تستخدمي مزيل طلاء الأظافر)، ثم اسكبيه واتركيه لمدة خمس دقائق، ثم افركيه بقطعة قماش".

وتم طرح الكثير من الأفكار الأخرى أيضًا، مع "مزيل المادة اللزجة" و"غليان الماء الساخن من الغلاية" والتي تم اعتبارها جميعًا إصلاحات محتملة للأضرار الكارثية التي لحقت بأرضية حمامها.

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