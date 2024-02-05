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نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)

منوعات
2024-02-05 | 11:43
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نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد &quot;من الخيال&quot;! (فيديو)
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نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)

نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)

قدمت ديمي روز عرضًا ملفتًا للنظر وهي شبه عارية في أحدث مقطع لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت المؤثرة الذهول عندما تخلت عن قميصها بالكامل لتظهر صدرها العاري، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ويبدو أن ديمي كانت ترتدي ملابس خرافية في مقطع إنستغرام الممتع حيث ذُهل جميع معجبيها بطبيعتها الصاخبة.

وأخفت ديمي، البالغة من العمر 28 عامًا، المكشوفة بالكامل، جزءا من صدرها بفضل بعض أوراق الأشجار الموضوعة بعناية فائقة .

وتم وضع النجمة على العشب لتصوير الفيديو حيث استخدمت سلسلة من الدعائم في المقطع القصير.

وكان جسمها ممعروضا ليراه الجميع حيث كان الملايين من أتباعها يسيل لعابهم على جسدها المثير.

وأبقت ديمي نصفها السفلي مغطى بفضل تنورة بيضاء واسعة كشفت عن الوركين والساقين.

ويمكن رؤية زهرة واحدة موضوعة بجوار ساق النجمة وهي تلتقط كتابًا قديمًا يغذي "الخيال" الذي كانت تحاول خلقه.

وقامت ديمي بالتنقل بخفة عبر الصفحات وهي تتظاهر بالقراءة في الفيديو.

وأضافت شعرا مستعارا أحمر لإكمال مظهر الزي بالكامل والذي يضم سلسلة من الأقواس والزهور.

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