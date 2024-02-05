خلال إجازة... استفاد من حالة السكر وهذا ما فعله بحبيبة ابنه في غرفة الفندق!

حُكم على سائح بريطاني بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافه باغتصاب حبيبة ابنه في غرفة فندق بمنطقة ماغالوف الإسبانية.

وقال ممثلو الادعاء العام الإسباني قبل المحاكمة اليوم في مايوركا إنهم يريدون سجن الجاني لمدة تسع سنوات إذا أدين بالاعتداء الجنسي في 9 أيار 2023.

ووفق موقع " ديلي ميل "، أبرم البريطاني البالغ من العمر 43 عامًا، صفقة إقرار بالذنب من خلال محاميه قبل المحاكمة الكاملة في محكمة Audiencia في عاصمة الجزيرة بالما هذا الصباح.

وتم التأكيد على أنه سيحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات خلال جلسة استماع علنية قصيرة لاحقة.

وقد تم أخذ بعين الاعتبار أنه كان في حالة سكر شديد عندما هاجم ضحيته، التي يُعتقد أيضًا أنها بريطانية، في الاعتبار كعامل مخفف. وسيتم طرده من إسبانيا بمجرد إكمال نصف مدة عقوبته.

وأوضح ممثلو الادعاء خلال المحاكمة أنه "في الساعات الأولى من يوم 9 أيار 2023، قام المتهم بقصد إشباع رغبته الجنسية، والاستفادة من حقيقة أن ضحيته تناولت كمية كبيرة من الكحول وكانت في حالة سكر. وعندما كانت غارقة في نوم عميق على الأريكة، اقترب منها واغتصبها دون أن تشعر بالأمر".