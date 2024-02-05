سمعت رجل يصرخ في أحد الفنادق المجاورة... وما رأته بعد خروجها من منزلها كان صادماً! (صورة)

توفي رجل بريطاني بعد سقوطه من أربعة طوابق من شرفة أحد الفنادق في تايلاند.

ويُقال إن الرجل، البالغ من العمر 69 عامًا، سقط في زقاق ضيق في باتايا حوالي الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد.

واكتشفت الشرطة والمسعفون الرجل عاري الصدر في مكان الحادث، وكان واعيًا لكنه غير قادر على الكلام.

وتم نقله إلى مستشفى "بانغ لامونغ" ولكن للأسف أُعلن وفاته بعد وقت قصير من وصوله. وقالت امرأة تايلاندية تعيش مقابل الفندق إنها سمعت البريطاني يطلب المساعدة وأبلغت الشرطة عندما وجدته مستلقيا على ظهره ويئن من الألم.

وبحسب ما ورد، لا يزال جثمان الرجل في المستشفى ولكن سيتم تسليمه قريبًا إلى عائلته حتى يتمكنوا من إقامة جنازته.

وقال ملازم الشرطة أنيروت جيروه من مركز شرطة مدينة باتايا: "لقد قمنا بتفتيش غرفة الرجل البريطاني ولم نعثر على أي آثار للاعتداء، مضيفاً "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان سقط عمدا أم عن طريق الخطأ".