وفاة طفل عربي في بلدٍ أوروبي... كان يعبر الطريق مع عائلته وهكذا وقعت الفاجعة!

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة 12 عاماً على سائق دراجة نارية اصطدم بطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات وقتله على معبر للمشاة.

وفي التفاصيل، اصطدم نيكولاس هوبكنز، 20 عاماً، غير المرخص وغير المؤمن عليه، بالطفل مصطفى أحمد أثناء عبوره الطريق في بلومستيد، جنوب شرق لندن، مع والده وشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات.

وتوفي مصطفى في أعقاب الحادث الذي وقع في 19 شباط من العام الماضي، بينما أُصيب شقيقه أحمد ووالده محمد بإصابات "غيرت حياتهم".

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة للحادث المروع الذي تم عرضه في محكمة كراون الداخلية بلندن، هوبكنز وهو يسير مسرعًا أمام السيارات الثابتة ويمر عبر مجموعة من إشارات المرور الحمراء.

وأدى اصطدام هوبكنز بالعائلة إلى قذفهم جميعًا في الهواء، وسقوط مصطفى على الطريق. وحسب الخبراء، كان هوبكنز يقود بسرعة 60 ميلاً في الساعة تقريبًا، على الرغم من أن الحد الأقصى للسرعة على الطريق هو 30 ميلاً في الساعة فقط.

واعترف هوبكنز في تشرين الثاني بأنه مذنب في التسبب في الوفاة بسبب القيادة الخطرة، والتسبب في إصابة خطيرة بسبب القيادة الخطرة والتسبب في الوفاة أثناء القيادة غير المرخصة.