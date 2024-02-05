عُرف بمجال علم الأعراق... وفاة عالم شهير عن عمر 101 سنة

أفاد غيوم مالوري، وهو نجل عالم الأعراق الفرنسي جان مالوري، المعروف بدفاعه القوي عن الشعوب الأصلية خصوصاً في أقصى شمال الأرض، عن وفاة والده في مدينة دييب في شمال فرنسا عن 101 عام اليوم الاثنين.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد أمضى هذا المستكشف والعالم والمغامر عشر سنوات من حياته بين غرينلاند وسيبيريا.

واشتُهر بكتابه المدافع عن شعب الإنويت بعنوان "آخر ملوك ثولي" الصادر عن دار "بلون" في العام 1955، والذي ندد فيه بتدمير أراضي هؤلاء السكان الأصليين على يد الجيش الأميركي لإنشاء قاعدة جوية، ووصف طريقة حياة هذا الشعب المجهول لدى كثيرين.

وكان هذا الإصدار أول كتاب ضمن مجموعة ناجحة لا تزال موجودة حتى اليوم، بعنوان Terre humaine (الأرض البشرية). وأدار جان مالوري هذه السلسلة حتى عام 2016، وكان رئيسها الفخري حتى عام 2021.

وأقيم في نهاية كانون الثاني في مقر منظمة اليونسكو في باريس معرض لرسومات من الباستيل تحمل توقيعه وتصوّر المناطق القطبية.

وعُرف مالوري بثقافته الموسوعية، وحظي بتقدير كبير لمساهماته الحاسمة في علم الأعراق في منطقة القطب الشمالي.