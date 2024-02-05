كُنّ عائدات من حفل زفاف... 35 امرأة تعرّضن "لأكبر عملية خطف جماعي" في هذا البلد!

أفادت مصادر أمنية في نيجيريا الاثنين أن رجال مسلّحين خطفوا ما لا يقلّ عن 35 امرأة كنّ عائدات من زفاف في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا.

وتُعدّ هذه العملية أكبر عملية خطف جماعي في إطار سلسلة عمليات خطف شهدها البلد في الفترة الأخيرة.

وقال الناطق باسم الشرطة أبو بكر عليو لوكالة فرانس برس "نصب أشخاص يُشتبه في أنهم قطّاع طرق مسلّحون كمينًا وخطفوا 35 امرأة تقريبًا" في طريق عودتهنّ من حفل زفاف في منطقة سابوا ليل الخميس الجمعة".

ولفت مفوض الأمن الداخلي في ولاية كاتسينا نصير معاذ إلى أن عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم خلال مرافقتهم العروس إلى منزلها قد يكون أعلى.

وقال معاذ لوكالة فرانس برس "ذهب المسؤولون إلى القرية وقيل لهم إن 53 شخصًا اختُطفوا". وأضاف "من الخطير جدًا بالنسبة لقافلة تقلّ عروسًا أن تسير في الظلام في منطقة معرّضة لخطر قطّاع الطرق. اغتنم قطّاع الطرق هذه الفرصة وخطفوهنّ".

وتجري الشرطة عملية تفتيش للعثور على المخطوفين، على ما أعلنت القوات الأمنية.