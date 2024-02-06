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اتُهمت بـ"تمجيد إرهاب حماس"... إلغاء حفلة عالمية للنساء بسبب ناشطة فلسطينية!

منوعات
2024-02-06 | 01:30
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اتُهمت بـ&quot;تمجيد إرهاب حماس&quot;... إلغاء حفلة عالمية للنساء بسبب ناشطة فلسطينية!
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اتُهمت بـ"تمجيد إرهاب حماس"... إلغاء حفلة عالمية للنساء بسبب ناشطة فلسطينية!

ألغت مجلة "فوربس" بنسختها الفرنسية حفلة كانت تنوي إقامتها نهاية شهر آذار في باريس تكريما لأربعين امرأة، من بينهن الناشطة الفلسطينية الحائزة الجنسية الفرنسية ريما حسن التي انتقدتها شخصيات يهودية بسبب تصريحاتها حول الحرب بين إسرائيل وحماس، معللة القرار بأسباب "أمنية".
 
وقالت ناطقة باسم النسخة الفرنسية من المجلة الأميركية الاثنين إن "الظروف لم تعد مواتية لإقامة الأمسية كما هو مخطط لها" في فندق ريتز الفخم في العاصمة الفرنسية.
 
ووفق وكالة فرانس برس، كانت ريما حسن التي نشأت في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا وأسست "مرصد مخيمات اللجوء" العام 2019، اختيرت عام 2023 من بين "40 امرأة مميزة طبعن العام".
 
ومع اقتراب الحفلة السنوية، انتقدت شخصيات عدة هذا الاختيار، بينهم المذيع التلفزيوني الفرنسي الشهير أرتور الذي اتهم حسن بـ"تمجيد إرهاب حماس".
 
وقد أعلنت ريما حسن عزمها تقديم شكوى بتهمة التشهير.
 
من جانبه، قال رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا يوناتان عرفي إن ريما حسن "تتبع أجندة أصوليي حماس وتبرر انتهاكات السابع من تشرين الأول".
 
وأجرت المحامية البالغة 31 عاما، الحاصلة على الجنسية الفرنسية، مقابلة أثارت جدلا في تشرين الثاني الماضي مع شبكة "لو كرايون" الإعلامية أيّدت فيها الرأي القائل بأن حماس تقوم بعمل مشروع. وبعد تعرضها لانتقادات بسبب هذا الموقف، أشارت حسن إلى أنها قالت أيضاً إن الحركة الإسلامية الفلسطينية "مجموعة إرهابية".
 
ونددت ريما حسن السبت عبر منصة إكس السبت بإلغاء حفلة "نساء فوربس"، قائلة "هذا أمر غير مقبول، شكرا أيها النظام البطريركي". وحمّلت المسؤولية في قرار الإلغاء إلى شخصيات عدة في مقدّمهم المذيع أرتور ويوناتان عرفي.

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