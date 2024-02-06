تركت طفلتها مع أهل زوجها... وعندما عادت صُعقت بما فعلاه بها!

تشعر أم أنجبت حديثاً بالغضب بعد أن قام أهل زوجها بثقب أذني ابنتها البالغة من العمر ستة أشهر سرًا، ما أدّى إلى التفكير في قطع علاقتها معهما تمامًا.

وفي التفاصيل، منعت الأم، البالغة من العمر 32 عامًا، والدي زوجها من مجالسة ابنتها مرة أخرى بعد أن خانا ثقتها وخالفا رغبتها.

وشاركت الأم قصتها في منشور على موقع Reddit: "زوجي ينتمي إلى ثقافة ليس من غير المألوف فيها ثقب آذان الفتيات الصغيرات، وبدأت والدته في مضايقتي بشأن ثقب آذان ابنتي بعد أيام قليلة من ولادتها".

لكن عالم الأم الجديدة انهار بعد عطلة نهاية الأسبوع حيث ترك كلّ من جدّي الطفلة في حالة من البكاء الشديد.

وقالت السيدة: "كانت حماتي تعتني بها خلال عطلة نهاية الأسبوع وقررت ثقب أذنيها دون علمي أو موافقتي. عندما رأيت هذا أصبت بنوبة. كانت طفلتي تبكي من الألم، وقد أخذتها بالفعل إلى الطبيب للحصول على نصيحته بشأن ما إذا كان يجب إخراج القرطين أم لا".

وأوضحت الأم أن الطبيب قرر إزالة الأقراط لأنه بدا أنها تزعج الطفلة.

ووقف زوج السيدة إلى جانبها على مضض، لكنه ادعى أن القضية "لم تكن مشكلة كبيرة" وأنه سيكون من الأفضل أن يمضي الجميع قدمًا.

كما ادعى بعض رواد الإنترنت أنه على الرغم من أن الأمر مهم، إلا أنه يجب على الأم أن تعمل على إعادة بناء الثقة مع أهل زوجها.