الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد أن غطى جسمه بالوشوم يده أصبحت بخطر.... ما فعله بنفسه مرعب فهل يخسر أعضاءه؟ (صورة)
منوعات
2024-02-06 | 07:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد أن غطى جسمه بالوشوم يده أصبحت بخطر.... ما فعله بنفسه مرعب فهل يخسر أعضاءه؟ (صورة)
بعد أن غطى جسمه بالوشوم يده أصبحت بخطر.... ما فعله بنفسه مرعب فهل يخسر أعضاءه؟ (صورة)
كشف "ماثيو ويلان"، "الرجل الأكثر وشماً في بريطانيا"، أنه يقوم بإزالة بعضًا من غرساته "الخطيرة" لأنه معرّض لخطر فقدان ذراعه بالكامل، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
ويتصدر اسم ويلان عناوين الأخبار بانتظام بسبب مظهره المخيف، كما قام مؤخرًا بإزالة حلمتيه.
وكشف الرجل البالغ من العمر 44 عامًا سابقًا كيف تخلى عن إدمانه على القيام بتعديلات غريبة لجسمه في محاولة منه لتصفية رهنه العقاري والذي تبلغ قيمته 66 ألف جنيه إسترليني.
وبما أن جلدته أصبحت رقيقة من جانب واحد وقد تتمزّق في أيّ لحظة، سيقوم ويلان بإزالة بعض التعديلات، بما في ذلك الغرسة على يده.
كما قال ويلان إن احتمالية فقدانه لذراعه تقريبًا، بعد تعفن جلدته إثر عملية الزرع، كانت السبب في تفويت فرصة قيامه بالمزيد من الوشوم.
ولا تزال لدى ويلان ندبة وذراعه مشوهة قليلاً، ولكن تمت إزالتها في الوقت المناسب قبل أن يتعرض لخطر الإصابة بتسمم الدم.
وادعى ويلان أنه قضى أكثر من 1500 ساعة تحت الإبرة وحقق رقمًا قياسيًّا عام 2016 إذ كان لديه 36 وشمًا نفذها في وقت واحد.
آخر الأخبار
منوعات
بالوشوم
أصبحت
بخطر....
بنفسه
أعضاءه؟
(صورة)
التالي
"سمعنا صوت الباب يُفتح ثم فُقد الاتصال"... هند الصغيرة اختفت مع مسعفيها إثر نيران إسرائيلية: هي قطعة من قلبي ولكن!
اتُهمت بـ"تمجيد إرهاب حماس"... إلغاء حفلة عالمية للنساء بسبب ناشطة فلسطينية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-23
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
منوعات
2024-01-23
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
0
منوعات
2023-11-17
رفضت أن تتابع علاقة رومانسية معه... ما فعله بها وبنفسه مرعب!
منوعات
2023-11-17
رفضت أن تتابع علاقة رومانسية معه... ما فعله بها وبنفسه مرعب!
0
منوعات
2024-01-29
"كان زوجي يسحب ألواح الأرضية وعثر عليه"... اكتشاف مرعب وغامض: قناع الموت؟! (صورة)
منوعات
2024-01-29
"كان زوجي يسحب ألواح الأرضية وعثر عليه"... اكتشاف مرعب وغامض: قناع الموت؟! (صورة)
0
منوعات
2024-01-26
سيدة تعبر عن استيائها الشديد... هذا ما فعله جيرانها بسياج منزلها! (صورة)
منوعات
2024-01-26
سيدة تعبر عن استيائها الشديد... هذا ما فعله جيرانها بسياج منزلها! (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:41
انفصالها عن صديقتها المقربة سبب لها الاكتئاب... هل استطاعت تخطي الأمر؟
منوعات
09:41
انفصالها عن صديقتها المقربة سبب لها الاكتئاب... هل استطاعت تخطي الأمر؟
0
منوعات
09:18
"أنا واقع في حب أرملة جدي"... فارق العمر تخطى الـ50 عاما: وما علاقة التأشيرة الأسترالية؟
منوعات
09:18
"أنا واقع في حب أرملة جدي"... فارق العمر تخطى الـ50 عاما: وما علاقة التأشيرة الأسترالية؟
0
منوعات
09:16
ما فعلته هذه الجدة بحفيدتها لا يُصدّق... والأم مصدومة من التحوّل الصادم في مظهر ابنتها! (فيديو)
منوعات
09:16
ما فعلته هذه الجدة بحفيدتها لا يُصدّق... والأم مصدومة من التحوّل الصادم في مظهر ابنتها! (فيديو)
0
منوعات
09:13
لهذا السبب... نمر الهيمالايا ينتقل بصورة متزايدة من الجبال المنخفضة إلى ارتفاعات أعلى
منوعات
09:13
لهذا السبب... نمر الهيمالايا ينتقل بصورة متزايدة من الجبال المنخفضة إلى ارتفاعات أعلى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
00:31
"عدوى في الجهاز التنفسي" تجتاج كليّة عسكرية في هذا البلد... ابن الـ18 سنة كان أول ضحية والمئات بخطر وهذه التفاصيل!
منوعات
00:31
"عدوى في الجهاز التنفسي" تجتاج كليّة عسكرية في هذا البلد... ابن الـ18 سنة كان أول ضحية والمئات بخطر وهذه التفاصيل!
0
موضة وجمال
2024-02-05
"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)
موضة وجمال
2024-02-05
"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)
0
علوم وتكنولوجيا
02:00
في هذا البلد... افتتاح متحف جديد للفن الرقمي يتميز بعناصر غريبة: شلالات من الضوء وطوفان الزهور! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
02:00
في هذا البلد... افتتاح متحف جديد للفن الرقمي يتميز بعناصر غريبة: شلالات من الضوء وطوفان الزهور! (صورة)
0
أخبار دولية
04:02
وقفة في الذكرى الأولى للزلازل المدمرة التي ضربت تركيا
أخبار دولية
04:02
وقفة في الذكرى الأولى للزلازل المدمرة التي ضربت تركيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
وزير الخارجية الفرنسي إستهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
وزير الخارجية الفرنسي إستهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:28
ميقاتي دعا الدول المانحة لإعادة تمويل "الأونروا"
أخبار لبنان
07:28
ميقاتي دعا الدول المانحة لإعادة تمويل "الأونروا"
0
أخبار دولية
07:03
كنعاني: الولايات المتحدة تحاول تشتيت انتباه الرأي العام بعيدا عن قطاع غزة عبر انتهاك سيادة دول أخرى
أخبار دولية
07:03
كنعاني: الولايات المتحدة تحاول تشتيت انتباه الرأي العام بعيدا عن قطاع غزة عبر انتهاك سيادة دول أخرى
0
أخبار لبنان
06:32
العسكريون المتقاعدون يعودون للتصعيد في الشارع
أخبار لبنان
06:32
العسكريون المتقاعدون يعودون للتصعيد في الشارع
0
أخبار لبنان
05:51
ميقاتي من عين التينة: التشاور في هذه المرحلة أكثر من ضروري
أخبار لبنان
05:51
ميقاتي من عين التينة: التشاور في هذه المرحلة أكثر من ضروري
0
أخبار دولية
02:56
الحوثيون يعلنون شنّ هجومين جديدين على سفينتين في البحر الأحمر
أخبار دولية
02:56
الحوثيون يعلنون شنّ هجومين جديدين على سفينتين في البحر الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
من كل دول العالم... دعوة إلى لبنان عبر الـLBCI!
تقارير نشرة الاخبار
14:22
من كل دول العالم... دعوة إلى لبنان عبر الـLBCI!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جوائز Grammy تضيف فئة جديدة… تعرفوا إلى الـ Afrobeats
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جوائز Grammy تضيف فئة جديدة… تعرفوا إلى الـ Afrobeats
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
فرنسا تنصح لبنان مجددا بعدم الإنزلاق إلى الحرب الشاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
فرنسا تنصح لبنان مجددا بعدم الإنزلاق إلى الحرب الشاملة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:50
كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20 % المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار
أخبار لبنان
04:50
كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20 % المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار
2
خبر عاجل
05:30
التحكم المروري: انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب قبل مفرق ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
05:30
التحكم المروري: انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب قبل مفرق ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة في المحلة
3
منوعات
11:43
نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)
منوعات
11:43
نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)
4
خبر عاجل
15:33
الجميّل لـ "عشرين 30": مستعدون للجلوس على الطاولة مع حزب الله والنقاش في كل الامور ضمن المؤسسات في حال كان قرار حزب الله أن يكون تحت سقف الدستور والدولة وان يقبل بالمساواة
خبر عاجل
15:33
الجميّل لـ "عشرين 30": مستعدون للجلوس على الطاولة مع حزب الله والنقاش في كل الامور ضمن المؤسسات في حال كان قرار حزب الله أن يكون تحت سقف الدستور والدولة وان يقبل بالمساواة
5
اقتصاد
02:10
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إرتفاع في أسعار المحروقات
6
منوعات
00:52
مشاهد صادمة... عاصفة ثلجية "تاريخية" تسبّبت بتساقط أكثر من 100 سنتيمتر من الثلوج خلال يومين في شرق كندا! (فيديو وصور)
منوعات
00:52
مشاهد صادمة... عاصفة ثلجية "تاريخية" تسبّبت بتساقط أكثر من 100 سنتيمتر من الثلوج خلال يومين في شرق كندا! (فيديو وصور)
7
فنّ
05:11
بدت شاحبة وخسرت الكثير من وزنها.. مي حريري في المستشفى: "فوّلتوا عليي بالمرض"
فنّ
05:11
بدت شاحبة وخسرت الكثير من وزنها.. مي حريري في المستشفى: "فوّلتوا عليي بالمرض"
8
خبر عاجل
13:00
ترقبوا حلقة الليلة من برنامج عشرين 30 مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تمام الساعة الـ9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني
خبر عاجل
13:00
ترقبوا حلقة الليلة من برنامج عشرين 30 مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تمام الساعة الـ9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More