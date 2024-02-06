"أنا واقع في حب أرملة جدي"... فارق العمر تخطى الـ50 عاما: وما علاقة التأشيرة الأسترالية؟

يتوسل محام من إستونيا، يبلغ من العمر 43 عاما، للبقاء في أستراليا ليكون مع حبيبته البالغة من العمر 103 أعوام، رغم أن البعض يُشكك في قصة حبهما.

وكان مارت سويسون على علاقة مع إلفريدي ريت منذ عام 2013 وعاش الثنائي معًا حتى أُجبرت على الانتقال إلى دار رعاية في عام 2022.

السيدة ريت، التي ولدت أيضًا في إستونيا، هي أرملة جد السيد سويسون، أي كانت زوجته الثانية، وسوف تحتفل بعيد ميلادها الـ104 في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويصر الزوجان على أن الفجوة العمرية بينهما البالغة 55 عامًا ليست مهمة ويجب السماح لهما بمواصلة علاقتهما الرومانسية "الحصرية الملتزمة طويلة الأمد" لأي وقت تبقى للسيدة ريت لتعيشه.

وقال السيد سويسون: "ما بدأ كرابطة عائلية بيني وبين أرملة جدي الراحل تحول ببطء ولكن بثبات إلى علاقة حب ذات معنى للغاية".

ويسعى السيد سويسون للحصول على إقامة أسترالية دائمة، وذلك كون السيدة ريت شريكته ولكن تم رفض طلب التأشيرة الخاص به. ولم يتم إخباره رسميًا عن سبب رفض طلب التأشيرة، لكنه يعتقد أن وزارة الشؤون الداخلية كانت متشككة بشأن شرعية ارتباطه بالسيدة ريت.

رفع السيد سويسون قضيته الآن إلى محكمة الاستئناف الإدارية.