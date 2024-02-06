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الأم البطلة... حاولت إنقاذ أطفالها من حريق للحظة الأخيرة ولكن!
منوعات
2024-02-06 | 11:46
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الأم البطلة... حاولت إنقاذ أطفالها من حريق للحظة الأخيرة ولكن!
قُتلت "الأم البطلة" مع ابنها البالغ من العمر عام واحد في حريق اندلع داخل منزلها في منطقة هيوستن الأميركية فجر يوم السبت أثناء لإنقاذها طفليها الآخرين من النيران.
وقالت إدارة الإطفاء في هيوستن إن جيوفانا كابريرا، 31 عاما، أخرجت بسرعة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات وابنتها البالغة 6 سنوات من النيران وعادت مسرعة لإنقاذ طفلها البالغ من العمر سنة واحدة. لكن رجال الإطفاء عثروا على الأم وطفلها ميتين بالداخل.
وقالت شقيقة الضحية: "لقد حملته بين ذراعيها للحظة الأخيرة، كما أعلم أنها حاولت إنقاذه...".
وقد احتشد سكان المنطقة لمساعدة طفليها الناجيين. كما تمكنت حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت من جمع أكثر من 24 ألف دولار لتوفير الملابس وغيرها من الضروريات للأطفال، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الجنازة.
ويُذكر أنه من غير الواضح سبب الحريق المميت، إلا أن رجال الإطفاء في هيوستن قرروا التجول في أنحاء الحي لتقديم نصائح السلامة العامة عن اندلاع الحرائق في المنازل.
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