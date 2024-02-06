13 تهمة اغتصاب تطال شرطيا... كان يربط الضحايا ويُهدد في قطعهنّ!

استمعت المحكمة أمس إلى ضابط في الشرطة ببريطانيا متهم بارتكاب جرائم اغتصاب متعددة، حيث قام بتقييد إحدى الضحايا المزعومين وهددها بـ "قطعها" بسكين.

وخضع كليف ميتشل، 24 عامًا، للتحقيق من قبل زملائه بعد أن شوهدت ضحيته المزعومة وهي تحاول الهروب من سيارته، وكان معصميها مقيدين بأشرطة "كابل"، حسبما زُعم.

ووفق موقع " ديلي ميل "، تم استدعاء زملائه الضباط، وبعد هذا الحادث "المروع"، بدأ تحقيق في أيلول من العام الماضي، حسبما أُبلغت محكمة كرويدون كراون، مما أدى إلى سلسلة من الادعاءات ضد الشرطي.

وواجه ميتشل بالأمس 13 تهمة اغتصاب ضد ضحيتين مزعومتين، منهما شابة كانت تبلغ من العمر 12 عامًا فقط. وهناك ما لا يقل عن 30 مناسبة أخرى تعرضت فيها الفتاة لاعتداء مماثل.

ووقعت جميع هذه الجرائم المزعومة في الفترة ما بين كانون الثاني 2014 ونيسان 2017.

وتتعلق تهم أخرى بالضحية الثانية التي تم تهديدها بسكين في السيارة في السنوات الأخيرة.

وينفي ميتشل، من واندسوورث، جنوب غرب لندن، جميع التهم الموجهة إليه، مدعيا أنها ملفقة.