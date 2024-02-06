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أهمل زوجته وخانها مرات عدة... وهذا ما شعر به عندما عاملته بالمثل!

أهمل زوجته وخانها مرات عدة... وهذا ما شعر به عندما عاملته بالمثل!







وقال: "سأعترف أنه خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، لم أكن أركز على زوجتي على الإطلاق".



ولكن عندما ولد ابنهما قبل سبع سنوات، تغيرت حياة الرجل، وشعر بالاستقرار، إذ توقف عن الشرب في نهاية كل أسبوع ووضع حداً للغش والخيانة.



وقرر الرجل البالغ من العمر اليوم 40 عاماً التركيز على ابنه، واللعب معه، والتواجد بالمنزل قدر المستطاع من أجله.



وأضاف: "زوجتي تبلغ من العمر 38 عامًا، وخلال العامين الماضيين بدأت في الخروج أكثر. كانت تعود إلى المنزل متأخرة، وأحيانًا كانت تراودني شكوك حول إخلاصها، لكن كيف يمكنني أن أتهمها بعد ماضيي المتقلب؟"



وتابع: "في العام الماضي كانت تعاني من الاكتئاب. لقد أخبرتني، لكنني لم أدعمها، واعتقدت أنها سوف تتغلب على ذلك. ثم رأيت رسالة نصية من زميل لها في العمل وأدركت أنها كانت على علاقة غرامية. فتجادلنا وأخبرتني أنني السبب لأنني كنت أتجاهلها".



وبعد اعتراف الزوجة، شعر الرجل بالندم والحزن بعد فوات الأوان، لأن علاقتهما كانت قد انتهت بطلب من الزوجة.



ولكن الزوج اعترف أنه لا يستطيع تخيلها مع رجل آخر سواه، بحسب موقع



اعترف أحد الرجال بأنه لم يفهم الأذى الذي سببه لزوجته بسبب علاقاته الجنسية مع نساء أخريات، إلا عندما عاملته بالمثل.وقال: "سأعترف أنه خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، لم أكن أركز على زوجتي على الإطلاق".ولكن عندما ولد ابنهما قبل سبع سنوات، تغيرت حياة الرجل، وشعر بالاستقرار، إذ توقف عن الشرب في نهاية كل أسبوع ووضع حداً للغش والخيانة.وقرر الرجل البالغ من العمر اليوم 40 عاماً التركيز على ابنه، واللعب معه، والتواجد بالمنزل قدر المستطاع من أجله.وأضاف: "زوجتي تبلغ من العمر 38 عامًا، وخلال العامين الماضيين بدأت في الخروج أكثر. كانت تعود إلى المنزل متأخرة، وأحيانًا كانت تراودني شكوك حول إخلاصها، لكن كيف يمكنني أن أتهمها بعد ماضيي المتقلب؟"وتابع: "في العام الماضي كانت تعاني من الاكتئاب. لقد أخبرتني، لكنني لم أدعمها، واعتقدت أنها سوف تتغلب على ذلك. ثم رأيت رسالة نصية من زميل لها في العمل وأدركت أنها كانت على علاقة غرامية. فتجادلنا وأخبرتني أنني السبب لأنني كنت أتجاهلها".وبعد اعتراف الزوجة، شعر الرجل بالندم والحزن بعد فوات الأوان، لأن علاقتهما كانت قد انتهت بطلب من الزوجة.ولكن الزوج اعترف أنه لا يستطيع تخيلها مع رجل آخر سواه، بحسب موقع "ذا صن"