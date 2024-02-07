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قام بملامستهم بطريقة جنسية... اعتداء مدرس في بلد عربي على أكثر من طالب: وهذا ما أقرّ به!

منوعات
2024-02-07 | 09:00
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قام بملامستهم بطريقة جنسية... اعتداء مدرس في بلد عربي على أكثر من طالب: وهذا ما أقرّ به!
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قام بملامستهم بطريقة جنسية... اعتداء مدرس في بلد عربي على أكثر من طالب: وهذا ما أقرّ به!

في جلسة سابقة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أقر مدرس في البحرين بجريمة اعتداء جنسي على أحد طلابه، معبرًا عن ندمه ورغبته في الاعتذار من المجتمع.
 
وفي تطورات القضية، حضر محامٍ للدفاع عن المتهم، في حين اعتذرت محاميتان عن تمثيله بعد انتدابهما من قبل وزارة العدل.
 
ووفق موقع "الأيام" البحريني، حددت المحكمة جلسة المتابعة في 19 شباط للرد على التطورات، مع استمرار حبس المدرس الذي حضر في قفص الاتهام.
 
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا حول اعتداء المدرس البحريني في إحدى المدارس الحكومية على طالب يبلغ من العمر 7 سنوات خارج الحرم المدرسي. باشرت النيابة التحقيقات فوراً، وبناءً على الشهادات والتحقيقات، أقر المتهم بالتحرش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفي سياق متصل، تلقت النيابة بلاغًا آخر حول تعدي المدرس على طفل آخر، كان قد كشف أن المتهم اعتدى جنسيا عليه في عدة أماكن، وقام بملامسة وتحسّس مناطقه الحساسة. وبعد التحقيق، ثبتت صحة الاتهام. كما كشفت التحقيقات عن اعتداءات جنسية أخرى للمدرس على أربعة طلاب آخرين.
 
وتؤكد نائب رئيس نيابة الأسرة والطفل على أن النيابة اتخذت إجراءات صارمة لحماية سرية المعلومات ومنع انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على حقوق وسلامة الأطفال المجني عليهم.
 

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