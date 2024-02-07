الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لقد كان بنطالي حول كاحلي عندما تقدمت لها"... طلب يد حبيبته بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ما فعله! (صور)
منوعات
2024-02-07 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"لقد كان بنطالي حول كاحلي عندما تقدمت لها"... طلب يد حبيبته بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ما فعله! (صور)
"لقد كان بنطالي حول كاحلي عندما تقدمت لها"... طلب يد حبيبته بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ما فعله!
تقدم حلاق بريطاني مؤخرًا لخطبة صديقته من خلال وشم ضخم على فخذه يحمل عبارة "تزوجيني" - الأمر الذي تطلب منه طرح السؤال بعد خلع سرواله.
وقال جو موراي، 33 عاماً، : "لقد كان بنطالي حول كاحلي عندما تقدمت لها".
وأراد الشاب أن يطلب يد صديقته سارة غراهام، 36 عامًا، منذ ثلاث سنوات، بطريقة لا تُنسى، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وبما أن الزوجين كانا يتشاركان حب الوشم، فقد اعتقد الأب لثلاثة أطفال أنه سيكون من المناسب طرح السؤال في شكل فن الجسد. وقال موراي إن هذه الحيلة مستوحاة من مقاطع الفيديو التي شاهدها عبر الإنترنت.
لقد جعل مخططه الكروي حقيقة بمساعدة Ant Payne-Wright، صاحب Liberty Ink Tattoo في Inkersall، Derbyshire.
واستقر على وشم بحجم 10 بوصات، يصور شبيهين كرتونيين للزوجين على فخذ موراي الأيسر العلوي وعبارة "تزوجيني إذاً..." مع مربعات "نعم أو لا" تحتها.
وقال باين رايت، الذي يعمل في هذا المجال منذ ثماني سنوات: "إنه ليس وشمًا أقوم به كل يوم".
لتنفيذ الخطة، استدرج موراي عروسه إلى صالون الوشم تحت ستار الحصول على استشارة حول وشم من الحتمل أن يقوم به.
وعندما وصلت غراهام، قام موراي بإنزال بنطاله ليكشف عن الوشم بينما يتم تشغيل أغنية "أحبك حتى النهاية" لفرقة The Pogues في الخلفية.
وأوضح البريطاني عن تلك اللحظة المثيرة للأعصاب: "أنا وسارة نسخر من بعضنا البعض، لذا لكي أحاول أن أكون جادًا، تجمدت... اعتقدت أنني تعاملت مع الأمر بشكل جيد حتى جثيت على ركبتي وبدأت يدي ترتعش."
وعلى الرغم من قيامه "بالعمل القانوني"، لم يدرك النصف الآخر لموراي في البداية ما كان يحدث، مما أجبره في النهاية على سؤالها بصوت عالٍ.
ومن حسن الحظ أنها قالت "نعم". بعد ذلك، وبإذن من باين-رايت، حددت غراهام مربع "نعم" الموجود على ساق زوجها المستقبلي باستخدام مسدس وشم.
وتتذكر غراهام ما حصل قائلة: "كان الاقتراح بمثابة صدمة على أقل تقدير... حقيقة أنني قمت بالوشم بنفسي جعلت الأمر مميزًا أيضًا."
وأضافت: "لقد كانت لحظة جميلة وسأعتز بها إلى الأبد، حسنًا، سيعتز هو بها الآن، إنها على جسده".
آخر الأخبار
منوعات
بنطالي
كاحلي
عندما
تقدمت
لها"...
حبيبته
بأغرب
طريقة
ممكنة:
تصدقوا
فعله!
(صور)
التالي
إدمان زوجها على المخدرات سيُدمر حياتهما... والزوجة في حيرة: كيف يجب التصرف؟
طبيب من غزة يحكي تجربة اعتقاله
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-21
اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
منوعات
2024-01-21
اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
0
صحف اليوم
2023-11-09
بارود لـ "الأنباء الالكترونية": التسويات على طريقة تقبيل اللحى غير ممكنة...
صحف اليوم
2023-11-09
بارود لـ "الأنباء الالكترونية": التسويات على طريقة تقبيل اللحى غير ممكنة...
0
فنّ
2024-02-06
كايلي جينر تقيم حفل "كرنفال" في عيد ميلاد طفليها: لن تصدقوا تفاصيل الديكور! (صور)
فنّ
2024-02-06
كايلي جينر تقيم حفل "كرنفال" في عيد ميلاد طفليها: لن تصدقوا تفاصيل الديكور! (صور)
0
آخر الأخبار
2024-02-05
الجميّل لـ "عشرين 30": عندما نخرج من عملية فرض اسم يُنتخب رئيس الجمهورية في خلال 48 ساعة وفي اللحظة التي يقبل بها حزب الله ان يلقانا نصف الطريق نقبل بالحوار لكن عليه ان يقدم اشارة حسن نية لمرشح ثالث كما نحن ابديناها مع ترشيح جهاد ازعور
آخر الأخبار
2024-02-05
الجميّل لـ "عشرين 30": عندما نخرج من عملية فرض اسم يُنتخب رئيس الجمهورية في خلال 48 ساعة وفي اللحظة التي يقبل بها حزب الله ان يلقانا نصف الطريق نقبل بالحوار لكن عليه ان يقدم اشارة حسن نية لمرشح ثالث كما نحن ابديناها مع ترشيح جهاد ازعور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:37
فاجعة خطفت طفلهما الصغير... أمل بعد الألم: قلبه نبض من جديد ولكن!
منوعات
11:37
فاجعة خطفت طفلهما الصغير... أمل بعد الألم: قلبه نبض من جديد ولكن!
0
منوعات
11:04
أميرة تحطم القيود الملكية... قررت الظهور عاريةً في مجلة "بلاي بوي": لقبي نعمة! (صور)
منوعات
11:04
أميرة تحطم القيود الملكية... قررت الظهور عاريةً في مجلة "بلاي بوي": لقبي نعمة! (صور)
0
منوعات
11:00
ترفض الاقتراب من شريكها في السرير... والسبب: رائحته؟!
منوعات
11:00
ترفض الاقتراب من شريكها في السرير... والسبب: رائحته؟!
0
منوعات
10:43
"المظلوم عند ربو بريء"... كاتريكسا ترد على شروق ودكتور فود وهذا ما قالته! (فيديو)
منوعات
10:43
"المظلوم عند ربو بريء"... كاتريكسا ترد على شروق ودكتور فود وهذا ما قالته! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:21
يبيع معدّات عبر موقع وهمي ويقفل خطه بعد قبض ثمنها... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
02:21
يبيع معدّات عبر موقع وهمي ويقفل خطه بعد قبض ثمنها... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
آخر الأخبار
2024-02-06
بلينكن: ناقشت مع الرئيس المصري في القاهرة الإستقرار الإقليمي ووقف تهديدات الحوثيين لأمن البحر الأحمر
آخر الأخبار
2024-02-06
بلينكن: ناقشت مع الرئيس المصري في القاهرة الإستقرار الإقليمي ووقف تهديدات الحوثيين لأمن البحر الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البطريرك العلاّمة إسطفان الدويهي... على طريق القداسة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البطريرك العلاّمة إسطفان الدويهي... على طريق القداسة
0
أخبار دولية
06:14
الحبس سنة مع وقف التنفيذ للمعارض المصري أحمد الطنطاوي وحرمانه من انتخابات البرلمان
أخبار دولية
06:14
الحبس سنة مع وقف التنفيذ للمعارض المصري أحمد الطنطاوي وحرمانه من انتخابات البرلمان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:52
"أمل" تشيّع عناصرها في صور وحزب الله ينعى المزيد من الشهداء... ما جديد الميدان الجنوبي؟
تقارير نشرة الاخبار
07:52
"أمل" تشيّع عناصرها في صور وحزب الله ينعى المزيد من الشهداء... ما جديد الميدان الجنوبي؟
0
أخبار دولية
07:26
رئيسي: حضور أميركا في العراق وسوريا وأفغانستان يزعزع أمن المنطقة
أخبار دولية
07:26
رئيسي: حضور أميركا في العراق وسوريا وأفغانستان يزعزع أمن المنطقة
0
أخبار لبنان
06:23
المطارنة الموارنة شجبوا التعرض للراعي: المطلوب السهر على المنطقة الحدودية
أخبار لبنان
06:23
المطارنة الموارنة شجبوا التعرض للراعي: المطلوب السهر على المنطقة الحدودية
0
أخبار دولية
04:52
بعد رد "حماس" على "اتفاقية الاطار"... ما هو الجواب الاولي لاسرائيل؟
أخبار دولية
04:52
بعد رد "حماس" على "اتفاقية الاطار"... ما هو الجواب الاولي لاسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البطريرك العلاّمة إسطفان الدويهي... على طريق القداسة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البطريرك العلاّمة إسطفان الدويهي... على طريق القداسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرقام الإصابات بالسرطان إلى ارتفاع في السنوات المقبلة... فكيف نتجنب الإصابة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرقام الإصابات بالسرطان إلى ارتفاع في السنوات المقبلة... فكيف نتجنب الإصابة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل دخلت حركة أمل مسرح عمليات الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل دخلت حركة أمل مسرح عمليات الجنوب؟
0
أخبار دولية
13:33
ماذا يفعل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة للمرة الخامسة؟
أخبار دولية
13:33
ماذا يفعل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة للمرة الخامسة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:21
"زوجي خاني وترك ابنو بالغرفة ونزل".... شروق تفضح دكتور فود: خانها مع هذه التيكتوكر اللبنانية ومنتجاته "معفنة"؟! (فيديو)
منوعات
06:21
"زوجي خاني وترك ابنو بالغرفة ونزل".... شروق تفضح دكتور فود: خانها مع هذه التيكتوكر اللبنانية ومنتجاته "معفنة"؟! (فيديو)
2
أخبار لبنان
12:25
نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية
أخبار لبنان
12:25
نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية
3
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
4
خبر عاجل
12:30
وزير الخارجية القطري: تسلمنا ردًا من حماس بشأن الإتفاق الإطاري يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي
خبر عاجل
12:30
وزير الخارجية القطري: تسلمنا ردًا من حماس بشأن الإتفاق الإطاري يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي
5
خبر عاجل
13:42
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم
خبر عاجل
13:42
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم
6
حال الطقس
00:28
طقس مستقر حتى يوم الجمعة... والأمطار عائدة
حال الطقس
00:28
طقس مستقر حتى يوم الجمعة... والأمطار عائدة
7
منوعات
15:00
أهمل زوجته وخانها مرات عدة... وهذا ما شعر به عندما عاملته بالمثل!
منوعات
15:00
أهمل زوجته وخانها مرات عدة... وهذا ما شعر به عندما عاملته بالمثل!
8
منوعات
12:09
رسمت وشماً بين ثدييها لكنها منزعجة من النتيجة... وهذا ما فعله معها فنان الوشم! (صورة)
منوعات
12:09
رسمت وشماً بين ثدييها لكنها منزعجة من النتيجة... وهذا ما فعله معها فنان الوشم! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More