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"لقد كان بنطالي حول كاحلي عندما تقدمت لها"... طلب يد حبيبته بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ما فعله! (صور)

منوعات
2024-02-07 | 09:46
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&quot;لقد كان بنطالي حول كاحلي عندما تقدمت لها&quot;... طلب يد حبيبته بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ما فعله! (صور)
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"لقد كان بنطالي حول كاحلي عندما تقدمت لها"... طلب يد حبيبته بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ما فعله! (صور)

"لقد كان بنطالي حول كاحلي عندما تقدمت لها"... طلب يد حبيبته بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ما فعله!

تقدم حلاق بريطاني مؤخرًا لخطبة صديقته من خلال وشم ضخم على فخذه يحمل عبارة "تزوجيني" - الأمر الذي تطلب منه طرح السؤال بعد خلع سرواله.

وقال جو موراي، 33 عاماً، : "لقد كان بنطالي حول كاحلي عندما تقدمت لها".

وأراد الشاب أن يطلب يد صديقته سارة غراهام، 36 عامًا، منذ ثلاث سنوات، بطريقة لا تُنسى، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وبما أن الزوجين كانا يتشاركان حب الوشم، فقد اعتقد الأب لثلاثة أطفال أنه سيكون من المناسب طرح السؤال في شكل فن الجسد. وقال موراي إن هذه الحيلة مستوحاة من مقاطع الفيديو التي شاهدها عبر الإنترنت.

لقد جعل مخططه الكروي حقيقة بمساعدة Ant Payne-Wright، صاحب Liberty Ink Tattoo في Inkersall، Derbyshire.

واستقر على وشم بحجم 10 بوصات، يصور شبيهين كرتونيين للزوجين على فخذ موراي الأيسر العلوي وعبارة "تزوجيني إذاً..." مع مربعات "نعم أو لا" تحتها.

وقال باين رايت، الذي يعمل في هذا المجال منذ ثماني سنوات: "إنه ليس وشمًا أقوم به كل يوم".

لتنفيذ الخطة، استدرج موراي عروسه إلى صالون الوشم تحت ستار الحصول على استشارة حول وشم من الحتمل أن يقوم به.

وعندما وصلت غراهام، قام موراي بإنزال بنطاله ليكشف عن الوشم بينما يتم تشغيل أغنية "أحبك حتى النهاية" لفرقة The Pogues في الخلفية.

وأوضح البريطاني عن تلك اللحظة المثيرة للأعصاب: "أنا وسارة نسخر من بعضنا البعض، لذا لكي أحاول أن أكون جادًا، تجمدت... اعتقدت أنني تعاملت مع الأمر بشكل جيد حتى جثيت على ركبتي وبدأت يدي ترتعش."

وعلى الرغم من قيامه "بالعمل القانوني"، لم يدرك النصف الآخر لموراي في البداية ما كان يحدث، مما أجبره في النهاية على سؤالها بصوت عالٍ.

ومن حسن الحظ أنها قالت "نعم". بعد ذلك، وبإذن من باين-رايت، حددت غراهام مربع "نعم" الموجود على ساق زوجها المستقبلي باستخدام مسدس وشم.

وتتذكر غراهام ما حصل قائلة: "كان الاقتراح بمثابة صدمة على أقل تقدير... حقيقة أنني قمت بالوشم بنفسي جعلت الأمر مميزًا أيضًا."

وأضافت: "لقد كانت لحظة جميلة وسأعتز بها إلى الأبد، حسنًا، سيعتز هو بها الآن، إنها على جسده".

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بنطالي

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(صور)

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