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ترفض الاقتراب من شريكها في السرير... والسبب: رائحته؟!

منوعات
2024-02-07 | 11:00
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ترفض الاقتراب من شريكها في السرير... والسبب: رائحته؟!
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ترفض الاقتراب من شريكها في السرير... والسبب: رائحته؟!

ترفض الاقتراب من شريكها في السرير... والسبب: رائحته؟!

كشفت إحدى النساء عن معاناتها مع شريكها الذي لديه رائحة كريهة، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيفية معالجة المشكلة. 

وقالت: "لقد سئمت من ذلك. في كل مرة يتقلب فيها في منتصف الليل كنت أستيقظ على الرائحة الكريهة. إنه يعمل من المنزل لذلك بالنسبة له ليس من الضروري أن يستحم قبل الخلود إلى النوم. ولا يمكنني القيام بأي شيء لجعله يعتني بنظافته".

وأضافت: "لا أستطيع تغيير الشراشف كل يوم، وأرفض الاقتراب منه في السرير". 

وأوضحت المرأة أن شريكها أخبرها أنه يعاني من مشاكل هرمونية تسبب له التعرق الليلي، لكنه لا يحاول علاجها، وفق موقع "ميرور".

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