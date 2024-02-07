أميرة تحطم القيود الملكية... قررت الظهور عاريةً في مجلة "بلاي بوي": لقبي نعمة! (صور)

في خطوة مثيرة للجدل، قررت أميرة ألمانية من الطبقة الراقية الخروج عن التقاليد والظهور عارية في مجلة "بلاي بوي".

وتعتبر الأميرة زينيا فلورنس غابرييلا صوفي إيريس، أميرة ساكسونيا، أول فرد من الطبقة الأرستقراطية يقوم بهذه الخطوة الجريئة.

وقد أكّدت الأميرة، التي تُلقب بالأميرة زينيا، أنها تتطلع للظهور عاريةً أمام الجمهور من خلال جلسة تصوير خاصة لمجلة بلاي بوي.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار أن "كل امرأة جميلة كما هي"، وتعتبرها فرصة للتعبير عن التنوع وتحطيم القيود الاجتماعية.

وتعليقًا على ردود الفعل المتوقعة من عائلتها النبيلة، أوضحت الأميرة زينيا أنها قد تثير دهشتهم، لكنها تأمل في أن يتسامحوا مع قرارها الجريء. وقالت إنها متأكدة من أن جدها الأكبر، الملك السابق فريدريش أوغست الثالث، كان سيوافق على هذه الخطوة ويدعمها.

في حوار جريء مع المجلة، أبدت الأميرة زينيا فخرها بقرارها وتحدثت عن التحديات التي تواجهها بسبب لقبها وكيف تكافح التحيز طوال الوقت. ومع ذلك، ترى زينيا في النهاية أن لقبها يمكن أن يكون "نعمة" تساعدها في تحقيق تغيير إيجابي والتغلب على التحيزات.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة من المظاهر الإعلامية الغير تقليدية للأميرة زينيا، التي اشتهرت سابقًا بطلباتها الجريئة للشهرة، والتي أثارت جدلاً بين الملكيين في الماضي.