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فاجعة خطفت طفلهما الصغير... أمل بعد الألم: قلبه نبض من جديد ولكن!

منوعات
2024-02-07 | 11:37
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فاجعة خطفت طفلهما الصغير... أمل بعد الألم: قلبه نبض من جديد ولكن!
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فاجعة خطفت طفلهما الصغير... أمل بعد الألم: قلبه نبض من جديد ولكن!

عاشت جيني بيرنز، البالغة من العمر 37 عامًا، أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه الأهل، حين اختفى ابنها "بو" البالغ من العمر 14 شهرًا في حزيران 2022.
 
وفي تلك اللحظة المروعة، أدركت أنه كان في بركة السباحة، حيث وجدته هناك بعد دقائق قليلة. هنا، بدأت حياة العائلة تتغير جذريا.
 
وفي لحظة فاصلة، بينما كان ابنها بو فاقد الوعي، قام زوجها روب، البالغ من العمر 39 عامًا، بإنقاذه من بركة السباحة وبدأ في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي. وبفضل جهودهما ووصول سيارة الإسعاف، تم نقل بو إلى المركز الطبي للأطفال في منطقة دالاس الأميركية.
 
وفيما كانت آمال الوالدين تتأرجح بين الخوف والأمل، قررا التبرع بأعضاء ابنهما إلى أطفال آخرين، وذلك بعد تلقيهما خبر من الطبيب جاء فيه أن الطفل "لن يعود إلى الحياة أبدا. وأدّت هذه الخطوة الشجاعة إلى إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص آخرين.
 
وفي الغرفة المجاورة في المستشفى، كان هناك طفل يبلغ من العمر 4 أشهر يقاتل من أجل حياته. وكان هذا الطفل هو إيلي، الذي تلقى قلبًا من ابن بو، والذي كان يعاني من متلازمة القلب الأيسر ناقص التنسج.
 
بعد عام من العملية، قامت العائلتان بلقاء بعضهما البعض. وكانت جيني وروب سعداء برؤية الفرح في عيون والدة إيلي وكيف أن قرارهم أنقذ حياة الطفل.
 
 

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