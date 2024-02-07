الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروض أزياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عائلة تعيش صدمة خلال الولادة... خطأ طبي أدّى إلى قطع رأس الطفل!
منوعات
2024-02-07 | 12:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عائلة تعيش صدمة خلال الولادة... خطأ طبي أدّى إلى قطع رأس الطفل!
أكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كلايتون الأميركية يوم الثلاثاء أن الحادث الذي وقع في 10 تموز 2023، والذي تعرض فيه المولود الجديد تريفون أشعيا تايلور جونيور لقطع رأسه أثناء الولادة، قد صُنّف بأنه "جريمة قتل".
في التفاصيل، تم نقل جيسيكا روس، البالغة من العمر 20 عامًا، إلى المركز الطبي الإقليمي الجنوبي في ريفرديل، جورجيا، في 9 تموز بعد نزول ماء الرحم.
ووفقًا للشكوى التي رفعتها روس وشريكها تريفون إشعيا تايلور، تعذر على الطفل الخروج بشكل طبيعي بسبب عسر ولادة الكتف.
وأفاد التقرير الطبي هذا الأسبوع أن وفاة الطفل كانت نتيجة لعسر ولادة الكتف، وتوقف المخاض، وانحباس الجنين في قناة الولادة. وأشارت التحقيقات إلى أن جسد الطفل وساقيه تمت إزالتهما خلال عملية قيصرية، لكن رأس الطفل تم ولادته عبر المهبل.
وزعم روس وتايلور أيضًا أن الفريق الطبي حاول إقناعهم بعدم تشريح الجثة، ولم يكتشفوا قطع الرأس إلا بعد خروجهم من المستشفى.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
جريمة
خطأ طبي
الولادة
قطع رأس
الطفل
ماء الرحم
مستشفى
أطباء
محكمة
عملية قيصرية.
التالي
إدمان زوجها على المخدرات سيُدمر حياتهما... والزوجة في حيرة: كيف يجب التصرف؟
طبيب من غزة يحكي تجربة اعتقاله
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-06
طفلة حديثة الولادة بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- في مستشفى أوتيل ديو... للتبرع، التواصل على: 03854628
آخر الأخبار
2024-02-06
طفلة حديثة الولادة بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- في مستشفى أوتيل ديو... للتبرع، التواصل على: 03854628
0
منوعات
2024-02-04
"اعتقدت أنني أموت وهرعت إلى المستشفى لقضاء ساعاتي الأخيرة"... ما كشفه لها الأطباء صدمها وغيّر حياتها إلى الأبد!
منوعات
2024-02-04
"اعتقدت أنني أموت وهرعت إلى المستشفى لقضاء ساعاتي الأخيرة"... ما كشفه لها الأطباء صدمها وغيّر حياتها إلى الأبد!
0
منوعات
2024-01-10
استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!
منوعات
2024-01-10
استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!
0
منوعات
2023-12-28
الطفلة المعجرة... وُلدت بلا عيون وأزيل جزء من دماغها: "الأطباء مذهولون!"
منوعات
2023-12-28
الطفلة المعجرة... وُلدت بلا عيون وأزيل جزء من دماغها: "الأطباء مذهولون!"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:41
"كان هناك دماء ورائحة رطبة قديمة"... ما عثرتا عليه داخل كيس الأرز أرعبهما! (صور)
منوعات
13:41
"كان هناك دماء ورائحة رطبة قديمة"... ما عثرتا عليه داخل كيس الأرز أرعبهما! (صور)
0
منوعات
12:24
جريمة "غريبة"... قتل حبيبته بسبب البصل؟!
منوعات
12:24
جريمة "غريبة"... قتل حبيبته بسبب البصل؟!
0
منوعات
12:13
مشهد غير مألوف: انتشار الثعالب في أنحاء هذه المدينة... وسكانها يرفعون الصوت! (فيديو)
منوعات
12:13
مشهد غير مألوف: انتشار الثعالب في أنحاء هذه المدينة... وسكانها يرفعون الصوت! (فيديو)
0
منوعات
11:37
فاجعة خطفت طفلهما الصغير... أمل بعد الألم: قلبه نبض من جديد ولكن!
منوعات
11:37
فاجعة خطفت طفلهما الصغير... أمل بعد الألم: قلبه نبض من جديد ولكن!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-06
كانت تغسل يديها حتى النزيف... غرسة دماغية تعالج امرأة من اضطراب الوسواس القهري: إليكم قصتها! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2024-02-06
كانت تغسل يديها حتى النزيف... غرسة دماغية تعالج امرأة من اضطراب الوسواس القهري: إليكم قصتها! (صور)
0
منوعات
12:24
جريمة "غريبة"... قتل حبيبته بسبب البصل؟!
منوعات
12:24
جريمة "غريبة"... قتل حبيبته بسبب البصل؟!
0
منوعات
2024-01-11
سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!
منوعات
2024-01-11
سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!
0
منوعات
2024-01-12
واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!
منوعات
2024-01-12
واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليوم الجنوبي كان متوترًا... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليوم الجنوبي كان متوترًا... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أمل تودع شهداءها من ساحة قسم السيد موسى الصدر
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أمل تودع شهداءها من ساحة قسم السيد موسى الصدر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إلى محبي النشاطات الثلجية… هذا الفيديو لكم
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إلى محبي النشاطات الثلجية… هذا الفيديو لكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
صناعة تدخل ملايين الدولارات للبنان… ما هي وما سر نجاحها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
صناعة تدخل ملايين الدولارات للبنان… ما هي وما سر نجاحها؟
0
أخبار دولية
13:35
القسام تنشر فيديو يظهر قنص ضابط إسرائيلي في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة
أخبار دولية
13:35
القسام تنشر فيديو يظهر قنص ضابط إسرائيلي في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة
0
أخبار دولية
13:07
السياسة الإسرائيلية إنقسمت أمام وزير الخارجية الأميركي الذي يزور تل أبيب
أخبار دولية
13:07
السياسة الإسرائيلية إنقسمت أمام وزير الخارجية الأميركي الذي يزور تل أبيب
0
أخبار دولية
13:04
حماس تسلّم ردّها على إتفاق الإطار مع إسرائيل
أخبار دولية
13:04
حماس تسلّم ردّها على إتفاق الإطار مع إسرائيل
0
رياضة
13:00
المباراة نصف النهائية في كأس آسيا إنتهت بفوز قطر على إيران…
رياضة
13:00
المباراة نصف النهائية في كأس آسيا إنتهت بفوز قطر على إيران…
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-02-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-02-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:21
"زوجي خاني وترك ابنو بالغرفة ونزل".... شروق تفضح دكتور فود: خانها مع هذه التيكتوكر اللبنانية ومنتجاته "معفنة"؟! (فيديو)
منوعات
06:21
"زوجي خاني وترك ابنو بالغرفة ونزل".... شروق تفضح دكتور فود: خانها مع هذه التيكتوكر اللبنانية ومنتجاته "معفنة"؟! (فيديو)
2
خبر عاجل
14:25
مقتل القائد في الحشد الشعبيّ العراقيّ الحاج ابو باقر الساعدي
خبر عاجل
14:25
مقتل القائد في الحشد الشعبيّ العراقيّ الحاج ابو باقر الساعدي
3
منوعات
10:43
"المظلوم عند ربو بريء"... كاتريكسا ترد على شروق ودكتور فود وهذا ما قالته! (فيديو)
منوعات
10:43
"المظلوم عند ربو بريء"... كاتريكسا ترد على شروق ودكتور فود وهذا ما قالته! (فيديو)
4
فنّ
06:51
طوني كيوان ينشر صور فادي إبراهيم من داخل المستشفى... هكذا بدا في أحدث ظهور
فنّ
06:51
طوني كيوان ينشر صور فادي إبراهيم من داخل المستشفى... هكذا بدا في أحدث ظهور
5
حال الطقس
00:28
طقس مستقر حتى يوم الجمعة... والأمطار عائدة
حال الطقس
00:28
طقس مستقر حتى يوم الجمعة... والأمطار عائدة
6
منوعات
11:04
أميرة تحطم القيود الملكية... قررت الظهور عاريةً في مجلة "بلاي بوي": لقبي نعمة! (صور)
منوعات
11:04
أميرة تحطم القيود الملكية... قررت الظهور عاريةً في مجلة "بلاي بوي": لقبي نعمة! (صور)
7
فنّ
07:44
نجمة "التفاح الحرام" تستعرض حملها في صور مميزة... ما هو جنس الجنين؟ (صور)
فنّ
07:44
نجمة "التفاح الحرام" تستعرض حملها في صور مميزة... ما هو جنس الجنين؟ (صور)
8
آخر الأخبار
17:32
وسائل إعلام سورية رسمية: "عدوان" إسرائيلي استهدف حمص السورية والدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ
آخر الأخبار
17:32
وسائل إعلام سورية رسمية: "عدوان" إسرائيلي استهدف حمص السورية والدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More