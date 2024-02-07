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"كان هناك دماء ورائحة رطبة قديمة"... ما عثرتا عليه داخل كيس الأرز أرعبهما! (صور)

"كان هناك دماء ورائحة رطبة قديمة"... ما عثرتا عليه داخل كيس الأرز أرعبهما! (صور)







وكانت علبة أرز الميكروويف الخاص بعلامة السوبر ماركت الأسترالية Woolworths واحدة من خمس عبوات تم شراؤها في 22 كانون الثاني وكانت ضمن تاريخ انتهاء صلاحيتها، وفق ما نقل موقع



وكانت سارة جين هايوارد، 46 عامًا، تحضر العشاء مع ابنتها كلوديا البالغة من العمر 25 عامًا، والتي لحسن الحظ أفرغت محتويات العبوة في وعاء قبل التسخين، وفقًا لتقارير بيرث ناو.



واكتشفتا رقعة رمادية تشبه العفن، ولكن بعد مزيد من الفحص، وجدا أنها فأر.



"لقد شعرت بالرعب والحيرة"، قالت هايوارد: "كانت رائحتها سيئة ولكنها ليست متعفنة ولم تبدو قديمة... كان هناك دماء ورائحة رطبة قديمة تنبعث من المحتويات".



واعتبرت أن ما حصل معها هو "شيء تسمع عنه فقط" لم تتوقع أن يتحول إلى تجربة، وكشفت أيضًا أن ابنتها أصيبت بالغثيان بسبب الحادث.



ومن غير المستغرب أن كلتاهما أجلتا فكرة طعامهما وأصبحتا مترددتين في تناول الأرز منذ ذلك الحين.



وقالت هايوارد: "لقد شعرت ابنتي بالغثيان وأنا كنت في حالة صدمة... بدأت تشعر بالغثيان وكان رد فعلها واضحًا ولم تتمكن من تناول الكثير من الطعام لأيام عدة بعد ذلك... قد اشتريت أيضًا بعض الطعام الصيني في تلك الليلة وانتهى بي الأمر بالتخلص منه."



وأخذت هايوارد الأرز المشوب بالقوارض إلى Woolworths Treendale، أستراليا، الذي عرض استرداد الأموال دون أي سؤال.



واعتذر موظف خدمة العملاء ونصح هايوارد بالاتصال بالمكتب الرئيسي للإبلاغ عن ذلك.



وقالت: "كان Woolworths Treendale رائعًا، لكنني ذهبت في جولة مرهقة لأيام عدة بعد ذلك، محاولة العثور على من أتصل به لإبلاغ Woolworths بالأمر".



وأشارت الحزمة إلى أن الطعام تمت تعبئته من قبل شركة Woolworths وقدمت أرقام خدمة العملاء التي لم توفر تحديدًا مراقبة الجودة أو المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة.



وتواصلت هايوارد عبر الدردشة الآلية لخدمة عملاء Woolworths وقالت إنه من الصعب جدًا الحصول على أي مساعدة أو طمأنينة بهذه الطريقة.



وقالت: "إنهم لا يجعلون الأمر سهلاً... لم أتمكن من العثور على أي مكان للابلاغ".



وقال متحدث باسم Woolworths إن سلامة الأغذية تؤخذ على محمل الجد وأنه عندما يتم الإبلاغ عن مشاكل يتم التحقيق فيها على الفور.



وقالوا: "نحن نعمل على فهم ما إذا كان التلوث قد حدث أثناء عملية الإنتاج أو بعد شراء المنتج، وما هي الضمانات المعمول بها لمنع حدوثه في المستقبل، وما إذا كان من المحتمل أن تتأثر أي عبوات أخرى".



وأضافوا: "يتم التحقيق في هذا التقرير المقلق مع المورد الخاص بنا ونحن نعتذر للعميل عن هذه التجربة." أصيبت متسوقة بالرعب بعد أن اكتشفت ابنتها فأراً ميتاً في قاع كيس أرز.وكانت علبة أرز الميكروويف الخاص بعلامة السوبر ماركت الأسترالية Woolworths واحدة من خمس عبوات تم شراؤها في 22 كانون الثاني وكانت ضمن تاريخ انتهاء صلاحيتها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وكانت سارة جين هايوارد، 46 عامًا، تحضر العشاء مع ابنتها كلوديا البالغة من العمر 25 عامًا، والتي لحسن الحظ أفرغت محتويات العبوة في وعاء قبل التسخين، وفقًا لتقارير بيرث ناو.واكتشفتا رقعة رمادية تشبه العفن، ولكن بعد مزيد من الفحص، وجدا أنها فأر."لقد شعرت بالرعب والحيرة"، قالت هايوارد: "كانت رائحتها سيئة ولكنها ليست متعفنة ولم تبدو قديمة... كان هناك دماء ورائحة رطبة قديمة تنبعث من المحتويات".واعتبرت أن ما حصل معها هو "شيء تسمع عنه فقط" لم تتوقع أن يتحول إلى تجربة، وكشفت أيضًا أن ابنتها أصيبت بالغثيان بسبب الحادث.ومن غير المستغرب أن كلتاهما أجلتا فكرة طعامهما وأصبحتا مترددتين في تناول الأرز منذ ذلك الحين.وقالت هايوارد: "لقد شعرت ابنتي بالغثيان وأنا كنت في حالة صدمة... بدأت تشعر بالغثيان وكان رد فعلها واضحًا ولم تتمكن من تناول الكثير من الطعام لأيام عدة بعد ذلك... قد اشتريت أيضًا بعض الطعام الصيني في تلك الليلة وانتهى بي الأمر بالتخلص منه."وأخذت هايوارد الأرز المشوب بالقوارض إلى Woolworths Treendale، أستراليا، الذي عرض استرداد الأموال دون أي سؤال.واعتذر موظف خدمة العملاء ونصح هايوارد بالاتصال بالمكتب الرئيسي للإبلاغ عن ذلك.وقالت: "كان Woolworths Treendale رائعًا، لكنني ذهبت في جولة مرهقة لأيام عدة بعد ذلك، محاولة العثور على من أتصل به لإبلاغ Woolworths بالأمر".وأشارت الحزمة إلى أن الطعام تمت تعبئته من قبل شركة Woolworths وقدمت أرقام خدمة العملاء التي لم توفر تحديدًا مراقبة الجودة أو المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة.وتواصلت هايوارد عبر الدردشة الآلية لخدمة عملاء Woolworths وقالت إنه من الصعب جدًا الحصول على أي مساعدة أو طمأنينة بهذه الطريقة.وقالت: "إنهم لا يجعلون الأمر سهلاً... لم أتمكن من العثور على أي مكان للابلاغ".وقال متحدث باسم Woolworths إن سلامة الأغذية تؤخذ على محمل الجد وأنه عندما يتم الإبلاغ عن مشاكل يتم التحقيق فيها على الفور.وقالوا: "نحن نعمل على فهم ما إذا كان التلوث قد حدث أثناء عملية الإنتاج أو بعد شراء المنتج، وما هي الضمانات المعمول بها لمنع حدوثه في المستقبل، وما إذا كان من المحتمل أن تتأثر أي عبوات أخرى".وأضافوا: "يتم التحقيق في هذا التقرير المقلق مع المورد الخاص بنا ونحن نعتذر للعميل عن هذه التجربة."

