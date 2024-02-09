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صدمة كبيرة عاشها والدان بعد ولادة طفلتهما... اضطراب وراثي نادر أدى إلى ولادتها من دون عيون! (صورة)
منوعات
2024-02-09 | 12:35
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صدمة كبيرة عاشها والدان بعد ولادة طفلتهما... اضطراب وراثي نادر أدى إلى ولادتها من دون عيون! (صورة)
صدمة كبيرة عاشها والدان بعد ولادة طفلتهما... اضطراب وراثي نادر أدى إلى ولادتها من دون عيون! (صورة)
وُلدت طفلة مصابة بحالة وراثية نادرة تؤثر على 30 شخصًا فقط في جميع أنحاء العالم.
وقالت والدتها تايلور آيس، من ولاية "ميسوري" بالولايات المتحدة، إنها لاحظت أن عيني طفلتها لم تفتح بعد ولادتها.
وبعد أن فحصها الطبيب، قال لوالديها أن الطفلة ليس لديها عيون، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وزار الوالدان أطباء عدة آملين أن يتوصّلا إلى حلّ ما. ولكن الأطباء قرروا في النهاية أن الطفلة رينلي ولدت مصابة بانعدام الرؤية، وهي حالة وراثية تؤدي إلى ولادة الأطفال بدون أنسجة العين أو الأعصاب البصرية.
ووُلدت رينلي أيضًا بدون هرمون الكورتيزول، وكان مزيج كل هذه العوامل هو الذي أدى إلى إغلاق عينيها.
وقال الدكتور نيت جنسن، عالم الوراثة في مستشفى الأطفال، للعائلة إن حالتها نادرة، مع وجود أقل من 30 حالة معروفة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: “بعض المرضى الذين لديهم نفس التغير الجيني تكون لديهم عين واحدة متأثرة وقد تكون غائبة تمامًا كما في حالة رينلي، أو قد تكون أصغر حجمًا، وفي هذه الحالة تتأثر كلتا العينين وتغيبان تمامًا."
وعلى الرغم من أن الأبحاث حول هذه الحالة محدودة، إلا أن الدكتور جنسن حذر من أنها قد تؤثر على نمو رينلي الفكري والجسدي.
وفي الوقت الحالي، لا يوجد علاج معروف يمكن أن يعيد العيون، لذلك يركز الأطباء على إعطاء الأطفال عيونًا صناعية للمساعدة في نمو العظام والأنسجة الرخوة حول تجاويف العين.
وفي الأيام القليلة المقبلة، من المتوقع أن تخضع رينلي لعملية جراحية لتركيب عيون صناعية.
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