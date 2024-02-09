اتخذت قرارًا خاطئًا واعتمدت تركيبة "الفينير" لأسنانها... استغلال الطبيبة جعلها تدفع مبالغ هائلة!

اتخذت قرارًا خاطئًا واعتمدت تركيبة "الفينير" لأسنانها... استغلال الطبيبة جعلها تدفع مبالغ هائلة!

سئمت "آش موراي" من الذهاب إلى طبيب الأسنان بانتظام، فقررت التخلي عن تركيبة "الفينير" الذي اعتمدته سابقًا في ملبورن.



واختارت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا اعتماد الفينير وأنفقت ما يعادل مدخراتها لمدة عام، لكن النتائج كانت مخيبة للآمال تمامًا ومؤلمة للغاية، كما أن أسنانها أصبحت ضخمة للغاية.



وقالت موراي إنها أخبرت طبيبة الأسنان برأيها الصادق بشأن ابتسامتها الجديدة وطمأنتها بأنها تبدو رائعة، لكن عائلتها وأصدقاؤها قالوا عكس ذلك.



وشعرت موراي أن الأسنان كانت كبيرة حقاً ولم تتمكن من إغلاق فمها بالكامل، لكن طبيبة الأسنان قالت لها إنها ستعتاد على ذلك.



وعادت موراي إلى المنزل حيث سخرت منها عائلتها وقالوا لها أنها تُشبه أسنان الحصان وليست أسنانًا طبيعية، إذ كانت كبيرة جدًا بالنسبة لحجم فمها وكانت تستقر على لثتها ما كان يؤلمها وكاد أن يسبب لها التهابًا.



وفي هذا السياق، أُصيب وجه موراي بعد أسبوع من إجراء العملية وجهها بالشلل، وشعرت أيضًا بالعبء المالي بعد إنفاق 10 آلاف دولار.



ودفعت موراي مبلغ إضافي قدره 19 ألف دولار لإعادة ترميم أسنانها، كما أوضحت أنها لم تسترد أموالها من عيادة الأسنان السابقة بعد.