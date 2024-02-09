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امرأة تكتشف صورة تظهر زوجها في الخلفية قبل سنوات من لقائهما! (صورة)
منوعات
2024-02-09 | 12:20
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امرأة تكتشف صورة تظهر زوجها في الخلفية قبل سنوات من لقائهما! (صورة)
امرأة تكتشف صورة تظهر زوجها في الخلفية قبل سنوات من لقائهما! (صورة)
أظهرت صورة شخصية التقطتها امرأة، زوجها المستقبلي واقفًا في الخلفية، وذلك قبل سنوات من لقائهما، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أخبرت صانعة المحتوى الماليزية "جاين شيا" متابعيها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنها أدركت للتو أنها التقت بزوجها في تشرين الأول عام 2012، ولكن ذلك كان قبل عامين من لقائهما الفعلي، أي قبل 11 عامًا من زواجهما.
وعبّر المتابعين على انستغرام عن "نظرية الأوتار غير المرئية"، وهو مفهوم قديم حيث يرتبط رفيقا الروح المقدر لهما بالالتقاء بخيط غير مرئي.
والتُقتت الصورة عندما كانت شيا في دار السينما، ويمكن رؤية زوجها الحالي جون في الخلفية بينما كان ينتظر في قائمة الانتظار للحصول على تذكرة.
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