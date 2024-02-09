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قررا الانفصال ولكنهما أقاما علاقة جنسية مرات عدة... وفي النهاية خيّب الزوج أمل زوجته وهذا ما حصل!

قررا الانفصال ولكنهما أقاما علاقة جنسية مرات عدة... وفي النهاية خيّب الزوج أمل زوجته وهذا ما حصل!







واعتقدت الزوجة أنهما كانا على وشك العودة معًا، لكنه أخبرها بعد ذلك أنه التقى بامرأة أخرى.



وقالت المرأة: "لقد تزوجنا لمدة ست سنوات. وخلال فترة زواجنا، واجهنا الكثير من المشاكل، خاصة المالية، وكنا نتجادل طوال الوقت. وفي الصيف الفائت، قررنا أن نأخذ استراحة من زواجنا. لقد شعر كلانا أن بعض الوقت المنفصل سيساعدنا في تحديد ما إذا كنا نريد إنجاح الأمر مجدداً".



وأضافت: "ذهب زوجي للإقامة مع شقيقه وبقيت أنا في منزلنا، واتفقنا على الاجتماع بانتظام للدردشة حول الأشياء. وفي الليلة الثانية، انتهى بنا الأمر في السرير معًا. وحقيقة أننا لم نعد نعيش معًا جعلت الأمر أكثر عاطفية. واستمر الأمر في التكرار في كل مرة كنا نلتقي فيها، وبدأت علاقتنا تتحسن".



وكانت الزوجة مستعدة للطلب من زوجها أن يعودا للعيش معاً، لكنه فاجأها بخبر مواعدته لفتاة أخرى، وطلب الطلاق.



وأضحت المرأة أنها شعرت بالحزن الشديد والاستغلال من قبله، بحسب موقع



أخبرت امرأة تبلغ من العمر 36 عاماً أنها منذ أن قررت هي وزوجها البالغ 37 عاماً الابتعاد عن بعضهما البعض، أقاما علاقة جنسية معاً مرات عدة.واعتقدت الزوجة أنهما كانا على وشك العودة معًا، لكنه أخبرها بعد ذلك أنه التقى بامرأة أخرى.وقالت المرأة: "لقد تزوجنا لمدة ست سنوات. وخلال فترة زواجنا، واجهنا الكثير من المشاكل، خاصة المالية، وكنا نتجادل طوال الوقت. وفي الصيف الفائت، قررنا أن نأخذ استراحة من زواجنا. لقد شعر كلانا أن بعض الوقت المنفصل سيساعدنا في تحديد ما إذا كنا نريد إنجاح الأمر مجدداً".وأضافت: "ذهب زوجي للإقامة مع شقيقه وبقيت أنا في منزلنا، واتفقنا على الاجتماع بانتظام للدردشة حول الأشياء. وفي الليلة الثانية، انتهى بنا الأمر في السرير معًا. وحقيقة أننا لم نعد نعيش معًا جعلت الأمر أكثر عاطفية. واستمر الأمر في التكرار في كل مرة كنا نلتقي فيها، وبدأت علاقتنا تتحسن".وكانت الزوجة مستعدة للطلب من زوجها أن يعودا للعيش معاً، لكنه فاجأها بخبر مواعدته لفتاة أخرى، وطلب الطلاق.وأضحت المرأة أنها شعرت بالحزن الشديد والاستغلال من قبله، بحسب موقع "ذا صن"