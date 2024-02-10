تنتظر مع خطيبها لحظة وفاة والدته المريضة بفارغ الصبر... لهذا السبب!

أعلنت شابة عبر موقع " نيويورك بوست " أنها وخطيبها ينتظران لحظة وفاة والدته المريضة بالسرطان بفارغ الصبر لكي يكونا معاً ويُقدمان على الزواج.

وفي التفاصيل، قالت الشابة، الّتي لم يتم ذكر اسمها، إنها مغرمة بخطيبها ولكن والدته لا تريده أن يبتعد عنها وتُعبر عن رغبتها في التباعد بينها وبينه.

وأضافت: "تعاني والدته من مرض السرطان، وكنا نتمنى لها الشفاء، ولكن يظهر أنها تسعى لخلق أجواء مشحونة بيني وبين خطيبي. حالياً، أقوم بتجاهل المكالمات والرسائل النصية منها".

وطلبت الشابة من القراء تقديم النصائح حول كيفية التعامل مع خطيبها في هذه الظروف، وذلك بعدما بدأ يظهر سلوكًا غير لطيف بعد قضاء ثلاثة أيام في منزل والدته، حيث كان يُقدم لها المساعدة بشكل زائد، رغم أنها قادرة على الاعتناء بنفسها.

وتابعت بالقول: "أرغب في أن أتصرف بلطف تجاه هذه السيدة العسيرة، وأن أعيد بناء الأمور بشكل أفضل".