مؤثرة تصدم متابعيها: "أخضع كل شهرين لاختبار الحوض... ووالدي هو الطبيب"! (صور)

صدمت إحدى الشخصيات المؤثرة متابعيها على تيك توك بعد أن كشفت أن والدها يعمل كطبيب أمراض النساء ويجري لها فحوصات كل بضعة أشهر، حيث انقسم المعجبون حول ما إذا كانت هذه الممارسة غريبة أم عادية.

وتتباهى إيزابيل سالاس، 28 عامًا، من المكسيك، في كثير من الأحيان بأسلوب حياتها الفخم، الذي يجعلها تنطلق في إجازات مختلفة وتقوم برحلات مترفة توثقها على حسابها على تيك توك، حيث جمعت أكثر من 1.7 مليون متابع.

وبينما يميل المعجبون إلى التعليق على أسلوب حياتها ومحتواها، فقد أصيبوا بالذهول من أحدث مقطع فيديو لها، والذي تُظهر فيه والدها وهو يجري اختبار الحوض عليها.

وترك المقطع واسع الانتشار، الذي حصد حتى الآن أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، بعض المستخدمين في حالة صدمة بشأن قرارها في السماح لوالدها بأن يكون طبيبها.

وكشفت إيزابيل في الفيديو أنها تخضع لاختبار الحوض كل شهرين، مؤكدةً أن والدها هو الطبيب الذي يجري لها الاختبار.

وقالت: "والدي هو طبيبي النسائي"، موجهةً الكاميرا نحو والدها.