التقت بأب ابنتها عبر موقع الكتروني للإنجاب... وما فعله بعد سنوات بالصغيرة تركها "محطمة"

كشفت والدة طفلة في الخامسة من عمرها، التي تم "اختطافها" خلال إجازتها في الولايات المتحدة، أن ابنتها الصغيرة الآن "محاصرة في الفنادق"، جراء فعل شريكها الذي قابلته عبر موقع الأبوة والأمومة المشتركة.

وأُعطي الأب الفار هذا الأسبوع فرصة أخيرة لإعادة الفتاة، وإلا فسيواجه عقوبة السجن فورًا. وكانت نتالي كينيدي، البالغة من العمر 36 عامًا، قلقة بشأن "ساعتها البيولوجية" عندما التقت بفيليب توماس، الذي كان أكبر سنًا منها بـ 11 عامًا، عبر موقع إلكتروني مخصص للأمهات والآباء.

وأفادت السيدة كينيدي، التي تبلغ من العمر 43 عامًا، أن توماس، الذي يعمل كمستشار تكنولوجيا المعلومات ويبلغ من العمر 54 عامًا، رفض الالتزام بأوامر المحكمة لإعادة ابنتهما أليس إلى المملكة المتحدة، مما تسبب في حالة من "اليأس" بالنسبة لها.

ومنذ أكثر من أربعة أشهر، لم تر الأم ابنتها، حيث اصطحبها توماس في رحلة لمدة أسبوعين إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد نزاع طويل حول ترتيبات حضوره لرؤية الفتاة.