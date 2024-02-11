تنمّرت على زميلتها في الصف... ولكن ما أجبرتها والدتها على القيام به ينال ردود فعل إيجابية! (صورة)

تنمّرت على زميلتها في الصف... ولكن ما أجبرتها والدتها على القيام به ينال ردود فعل إيجابية! (صورة)

أجبرت أم ابنتها على تقديم اعتذار فريد من نوعه إلى زميلتها في الصف بعد اكتشافها أن الأخيرة كانت تقوم بالتنمر على الفتاة.



وفي هذا السياق، شاركت "دومينيك ماكي" عبر منصة تيك توك الطريقة التي اعتمدتها لتلقين ابنتها درسًا تربويًّا مميزًا.



وفي التفاصيل، أظهرت ماكي، وهي التي تكره المتنمرين، الطريقة "الصحيحة" للاعتذار في هكذا نوع من الحالات، حيث صورت ابنتها الصغيرة "زاريا" وهي تتجول في السوبر ماركت، لاختيار الهدايا المناسبة التي سوف تُقدمها إلى زميلتها.



واستعرضت ماكي الأميركية سلة الهدايا التي قامت بتجميعها، بما في ذلك الحلويات، المفكّرة، الشوكولا، قناع الوجه والدبدوب وغيرها.



كما أظهرت للمتابعين البطاقة التي كتبتها ابنتها، والتي كانت بداخلها بطاقة هدايا بقيمة 15 دولار.



وجاء في البطاقة: "أنا آسفة لأنني كنت سيئة معك وتحدثت عن شعرك. أنت صديقة رائعة بالنسبة لي. أعتذر عن ذلك. من زاريا."



وقالت ماكي إنها تقول لأطفالها دائمًا أنها لا تعرف أبدًا الظروف التي يمر بها الشخص في منزله، لذلك على الأشخاص التعامل بلطف مع بعضهم البعض لأن الطريقة التي تعامل بها شخصًا تؤثر على صحته النفسية.



كذلك، قدّمت ماكي مع ابنتها سلة الهدايا، المليئة بالزهور والبالونات، للفتاة التي تعرضت للتنمر، ولاقى هذا الموضوع إقبالًا وتقديرًا من والدة زميلة زاريا.