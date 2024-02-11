تزامنًا مع عيد الحب... ارتفاع في حجوزات تعلُّم العلاقات الغرامية الحميمة والسبب غريب!

تزامنًا مع عيد الحب... ارتفاع في حجوزات تعلُّم العلاقات الغرامية الحميمة والسبب غريب!

كشفت "أليس ليتل"، مدربة العلاقات الحميمة، كيف قامت الأمهات القلقات بدفع مبالغ هائلة لها مقابل ذهاب ليتل ضمن موعد غرامي مع أبنائهن العذارى.



وقالت ليتل، من ولاية نيفادا، إنها شهدت ارتفاعًا في الحجوزات من النساء على أمل أن يتم تدريب وتحضير أبنائهن قبل عيد الحب.



وقالت ليتل، البالغة من العمر 33 عامًا، إن مستخدمي الألعاب الالكترونية وأولئك الذين تعرضوا للتخويف سابقًا في المدرسة والذين لم يتخذوا الخطوة التالية في ممارسة العلاقات الجنسية والمواعدة، يحصلون على فرصة لممارسة موعد أول معها.



وأوضحت ليتل أن الرجال ذوي الطباع الخجولة، يستمتعون بتجربة جنسية آمنة ويكتسبون الثقة التي يمكنهم الاستفادة منها في حياتهم المستقبلية.



وقالت ليتل، التي تعمل في منزل قانوني للدعارة ومرخص يسمى "تشيكن رانش" في ولاية نيفادا، إن الأمهات ترسلن أبناءهن إليها قبل عيد الحب لتهييئهم لأول تجربة، إذ تردن التأكد من أن أبنائهن لن يصبحوا عدوانيين تجاه النساء.



وأوضحت ليتل أنها ترحب بالأمهات اللواتي تحجزن لأبنائهن تجربة معها، بشرط أن يتم ذلك برضى الشاب، وعبّرت عن امتنانها وفرحها بتقدّم عملائها معنويًّا وجنسيًّا في علاقاتهم الغرامية، وخصوصًا عندما يقومون بإخبارها باستفادتهم من نصائحها.