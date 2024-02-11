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الشعب الصيني يحتفل برأس السنة الجديدة... إليكم تاريخها وعاداتها الغريبة وغير المألوفة!

منوعات
2024-02-11 | 08:53
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الشعب الصيني يحتفل برأس السنة الجديدة... إليكم تاريخها وعاداتها الغريبة وغير المألوفة!
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الشعب الصيني يحتفل برأس السنة الجديدة... إليكم تاريخها وعاداتها الغريبة وغير المألوفة!

الشعب الصيني يحتفل برأس السنة الجديدة... إليكم تاريخها وعاداتها الغريبة وغير المألوفة!

احتفل الشعب الصيني السبت بالسنة الجديدة وفق التقويم الصيني، وسط عادات وتقاليد عدة غريبة يقوم بها سنويًّا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وإلى جانب المواكب والاحتفالات الملونة خلال 10 شباط، هناك أيضًا بعض التقاليد الغريبة والأقل شهرة التي يجب على أتباعها الصينيين القيام بها.

وفي هذا السياق، شرحت الدكتورة الصينية "كانديس لين"، بعض الخرافات غير العادية المرتبطة بالعام القمري الجديد.

وفي حديثها عن الأشياء التي يجب تجنبها عند الاحتفال بالعيد الشرقي، نبّهت لين من شرب الخمر أو تناول الدواء في اليوم الأول من السنة القمرية، وإلا فمن المعتقد أن يُصاب الشخص بالمرض طوال العام.

وهناك نقطة أخرى مثيرة للاهتمام وهي تجنب تكنيس وتنظيف الأرض، مدعية أن من يقوم بذلك سوف تزول ثروته.

كما حذّرت لين أولئك الذين يحتفلون بالعيد بالامتناع عن إخراج القمامة يومها لأنه يرمز إلى التخلص من الحظ السعيد في المنزل.

كما أنه من الضروري عدم استخدام كلمات مثل "الموت والفقر والأشباح" خلال تاريخ 10 شباط، لأنها تجلب الحظ السيء على مدار العام.

كذلك، إن الامتناع عن غسل الشعر أو قصه في يوم رأس السنة الجديدة واجب، لأن كلمة شعر في اللغة الصينية مشابهة لكلمة غني، ما يعني خسارة الرزق بحال قصه أو غسله.

ومن تقاليد السنة الجديدة أيضًا، تطهير المنزل من كل سوء حظ ومحاولة التصالح مع الآخرين لإزالة السلبية من حياة الأشخاص.

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