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دموع وقبلة حارّة بعد فراق دام ثلاثة أشهر بين ثنائي مسنّ... فيديو مؤثر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

منوعات
2024-02-11 | 12:37
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دموع وقبلة حارّة بعد فراق دام ثلاثة أشهر بين ثنائي مسنّ... فيديو مؤثر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
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دموع وقبلة حارّة بعد فراق دام ثلاثة أشهر بين ثنائي مسنّ... فيديو مؤثر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

دموع وقبلة حارّة بعد فراق دام ثلاثة أشهر بين ثنائي مسنّ... فيديو مؤثر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

انهار رجل مسن في البكاء في لحظة مؤثرة عندما فاجأته زوجته في دار الرعاية، بعد أن ابتعد عنها لمدة ثلاثة أشهر بسبب وجودهما في المستشفى خلال أوقات مختلفة. 

ويُظهر مقطع فيديو مؤثر "مالكولم وارينغ"، البالغ 92 عامًا، وهو يبكي قبل أن يقول لزوجته "إدنا"، البالغة 89 عامًا: "لقد اشتقت إليكِ" خلال عناقٍ وتبادل قبلة جميلة بين الزوجين.

وكان وارينغ قد توسّل في وقت سابق إلى الموظفين في دار تشابل لودج للرعاية، لأشهر عدّة بسبب "وعدهم" بأنهم سيحضرون زوجته لتكون معه، ويُذكر أن زواجهما دام 69 سنة.

وفي هذا السياق، عمل الموظفون على إحضار إدنا ولكن بسرية تامة ومن دون علم وارينغ.

ومع استمرار تدفق دموع وارينغ، بذلت إدنا قصارى جهدها لمداعبة زوجها، لكن من دون جدوى لأن المنديل بالكاد استطاع احتواء تنهداته، كما قالت "كاثي كروسلي"، مديرة دار الرعاية، البالغة من العمر 58 عامًا، والتي أشرفت على الخطة، إنها لم تر شيئًا كهذا من قبل، إنها قصة حب حقيقية.

وخلال هذه اللحظة الثمينة، سأل أحد مقدمي الرعاية وارينغ عن أغنيته المفضلة، فأجاب "هنا في قلبي" للمارتينو، وهي الأغنية الأولى التي اشتراها وأهداها إلى زوجته.
 
 

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