الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دموع وقبلة حارّة بعد فراق دام ثلاثة أشهر بين ثنائي مسنّ... فيديو مؤثر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
منوعات
2024-02-11 | 12:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دموع وقبلة حارّة بعد فراق دام ثلاثة أشهر بين ثنائي مسنّ... فيديو مؤثر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
دموع وقبلة حارّة بعد فراق دام ثلاثة أشهر بين ثنائي مسنّ... فيديو مؤثر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
انهار رجل مسن في البكاء في لحظة مؤثرة عندما فاجأته زوجته في دار الرعاية، بعد أن ابتعد عنها لمدة ثلاثة أشهر بسبب وجودهما في المستشفى خلال أوقات مختلفة.
ويُظهر مقطع فيديو مؤثر "مالكولم وارينغ"، البالغ 92 عامًا، وهو يبكي قبل أن يقول لزوجته "إدنا"، البالغة 89 عامًا: "لقد اشتقت إليكِ" خلال عناقٍ وتبادل قبلة جميلة بين الزوجين.
وكان وارينغ قد توسّل في وقت سابق إلى الموظفين في دار تشابل لودج للرعاية، لأشهر عدّة بسبب "وعدهم" بأنهم سيحضرون زوجته لتكون معه، ويُذكر أن زواجهما دام 69 سنة.
وفي هذا السياق، عمل الموظفون على إحضار إدنا ولكن بسرية تامة ومن دون علم وارينغ.
ومع استمرار تدفق دموع وارينغ، بذلت إدنا قصارى جهدها لمداعبة زوجها، لكن من دون جدوى لأن المنديل بالكاد استطاع احتواء تنهداته، كما قالت "كاثي كروسلي"، مديرة دار الرعاية، البالغة من العمر 58 عامًا، والتي أشرفت على الخطة، إنها لم تر شيئًا كهذا من قبل، إنها قصة حب حقيقية.
وخلال هذه اللحظة الثمينة، سأل أحد مقدمي الرعاية وارينغ عن أغنيته المفضلة، فأجاب "هنا في قلبي" للمارتينو، وهي الأغنية الأولى التي اشتراها وأهداها إلى زوجته.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
وقبلة
حارّة
ثلاثة
ثنائي
مسنّ...
فيديو
مواقع
التواصل
الاجتماعي!
(فيديو)
التالي
ما فعله عمها بها منذ أن كانت في السابعة من العمر صادم... وما علاقة بطاقات عيد الحب؟
التقت بأب ابنتها عبر موقع الكتروني للإنجاب... وما فعله بعد سنوات بالصغيرة تركها "محطمة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-08
دموع رجل مسن بسبب حالة زوجته الصحية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... ونهاية ما حصل معهما مؤثرة وغير متوقعة! (فيديو)
منوعات
2024-02-08
دموع رجل مسن بسبب حالة زوجته الصحية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... ونهاية ما حصل معهما مؤثرة وغير متوقعة! (فيديو)
0
فنّ
2024-02-05
مايلي سايروس في أداء استثنائي ضجّ مواقع التواصل... لن تصدقوا ما فعلته على المسرح! (فيديو)
فنّ
2024-02-05
مايلي سايروس في أداء استثنائي ضجّ مواقع التواصل... لن تصدقوا ما فعلته على المسرح! (فيديو)
0
منوعات
2024-02-02
فيديو ضج مواقع التواصل... طفلان مكبلان يتعرضان للضرب والتعنيف في بلد عربي
منوعات
2024-02-02
فيديو ضج مواقع التواصل... طفلان مكبلان يتعرضان للضرب والتعنيف في بلد عربي
0
منوعات
2024-01-28
سيدتان تُلقيان الحساء على "الموناليزا".. وفيديو يجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
منوعات
2024-01-28
سيدتان تُلقيان الحساء على "الموناليزا".. وفيديو يجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:06
بعد علاقة دامت عامين قررت العيش مع حبيبها... ما فرضه عليها صدمها!
منوعات
16:06
بعد علاقة دامت عامين قررت العيش مع حبيبها... ما فرضه عليها صدمها!
0
منوعات
12:44
بعد زواج دام 30 سنة... امرأة تكشف سرًّا صادمًا يرتبط بزوجها!
منوعات
12:44
بعد زواج دام 30 سنة... امرأة تكشف سرًّا صادمًا يرتبط بزوجها!
0
موضة وجمال
12:29
البوتوكس والفيلر ساعدها في المحافظة على مظهر شابة ثلاثينية... رغم أنها في الثمانينات: وهذا ما نصحت به!
موضة وجمال
12:29
البوتوكس والفيلر ساعدها في المحافظة على مظهر شابة ثلاثينية... رغم أنها في الثمانينات: وهذا ما نصحت به!
0
منوعات
08:53
الشعب الصيني يحتفل برأس السنة الجديدة... إليكم تاريخها وعاداتها الغريبة وغير المألوفة!
منوعات
08:53
الشعب الصيني يحتفل برأس السنة الجديدة... إليكم تاريخها وعاداتها الغريبة وغير المألوفة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-11-19
نقابة المالكين تدعو القاطنين في المباني القديمة الى التنبه من أي خلل قد يصيبها بسبب الطقس
أخبار لبنان
2023-11-19
نقابة المالكين تدعو القاطنين في المباني القديمة الى التنبه من أي خلل قد يصيبها بسبب الطقس
0
فنّ
2023-12-13
والد بريتني سبيرز يخضع لعملية بتر ساقه.. ويظهر إلى العلن للمرة الأولى (صور)
فنّ
2023-12-13
والد بريتني سبيرز يخضع لعملية بتر ساقه.. ويظهر إلى العلن للمرة الأولى (صور)
0
منوعات
2024-02-08
لقاءات وتجارب عاشتها مع الفضائيين عندما كانت طفلة... سيدة تكشف تفاصيل تجربتها الصادمة للمرة الأولى!
منوعات
2024-02-08
لقاءات وتجارب عاشتها مع الفضائيين عندما كانت طفلة... سيدة تكشف تفاصيل تجربتها الصادمة للمرة الأولى!
0
أمن وقضاء
2024-01-13
توقيف ٥ أشخاص في منطقتي الأوزاعي وحرف سيّاد - الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
2024-01-13
توقيف ٥ أشخاص في منطقتي الأوزاعي وحرف سيّاد - الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
0
رياضة
13:32
بعد خسارة المنتخب الاردني في بطولة آسيا لكرة القدم... ماذا قال المدرب الاردني واللاعب السابق عن المباراة؟
رياضة
13:32
بعد خسارة المنتخب الاردني في بطولة آسيا لكرة القدم... ماذا قال المدرب الاردني واللاعب السابق عن المباراة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
انهيار مبنى في صحراء الشويفات كاد يتسبب بكارثة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
انهيار مبنى في صحراء الشويفات كاد يتسبب بكارثة
0
أخبار دولية
13:30
اثيوبيا والحلم القديم الجديد… هل يشعل القرن الافريقي؟
أخبار دولية
13:30
اثيوبيا والحلم القديم الجديد… هل يشعل القرن الافريقي؟
0
أخبار دولية
13:29
اسرائيل وحماس في مناورة جديدة حول صفقة الاسرى
أخبار دولية
13:29
اسرائيل وحماس في مناورة جديدة حول صفقة الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بغداد تريد واشنطن خارجها.. فهل تنجح المفاوضات ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بغداد تريد واشنطن خارجها.. فهل تنجح المفاوضات ؟
0
رياضة
13:28
قطر تفوز بكأس آسيا لكرة القدم..فكيف بدت الأجواء الاحتفالية؟
رياضة
13:28
قطر تفوز بكأس آسيا لكرة القدم..فكيف بدت الأجواء الاحتفالية؟
0
أخبار دولية
13:26
عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات الباكستانية من خلف القضبان… وجهات دولية تطالب التحقيق بالنتائج
أخبار دولية
13:26
عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات الباكستانية من خلف القضبان… وجهات دولية تطالب التحقيق بالنتائج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
يحيى جابر وثلاث مسرحيات كوميدية مستوحاة من المجتمع اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:16
يحيى جابر وثلاث مسرحيات كوميدية مستوحاة من المجتمع اللبناني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:07
هيئة إدارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد
خبر عاجل
04:07
هيئة إدارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد
2
حال الطقس
02:00
منخفضات جوية بانتظارنا...
حال الطقس
02:00
منخفضات جوية بانتظارنا...
3
آخر الأخبار
02:34
سقوط مبنى من ٥ طوابق في صحراء الشويفات وفرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية عملت على إخلائه
آخر الأخبار
02:34
سقوط مبنى من ٥ طوابق في صحراء الشويفات وفرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية عملت على إخلائه
4
منوعات
05:34
ما فعله عمها بها منذ أن كانت في السابعة من العمر صادم... وما علاقة بطاقات عيد الحب؟
منوعات
05:34
ما فعله عمها بها منذ أن كانت في السابعة من العمر صادم... وما علاقة بطاقات عيد الحب؟
5
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
6
تقارير نشرة الاخبار
07:50
أهالي الشويفات استفاقوا على سقوط مبنى مؤلف من 5 طوابق... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:50
أهالي الشويفات استفاقوا على سقوط مبنى مؤلف من 5 طوابق... هذه التفاصيل
7
أمن وقضاء
04:22
خطفوه وعائلته ثم قاموا بتعذيبهم وابتزاز ذويه في الخارج... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم
أمن وقضاء
04:22
خطفوه وعائلته ثم قاموا بتعذيبهم وابتزاز ذويه في الخارج... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم
8
منوعات
12:44
بعد زواج دام 30 سنة... امرأة تكشف سرًّا صادمًا يرتبط بزوجها!
منوعات
12:44
بعد زواج دام 30 سنة... امرأة تكشف سرًّا صادمًا يرتبط بزوجها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More