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بعد علاقة دامت عامين قررت العيش مع حبيبها... ما فرضه عليها صدمها!

منوعات
2024-02-11 | 16:06
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بعد علاقة دامت عامين قررت العيش مع حبيبها... ما فرضه عليها صدمها!
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بعد علاقة دامت عامين قررت العيش مع حبيبها... ما فرضه عليها صدمها!

بعد علاقة دامت عامين قررت العيش مع حبيبها... ما فرضه عليها صدمها!

أخبرت امرأة عن تخيير حبيبها لها بينه وبين ابنها وكلبها، وفق ما نقل موقع "ذا صن" البريطاني.

وفي التفاصيل، أرادت المرأة الانتقال للعيش مع حبيبها ولكنها لم تتوقع رد فعل الأخير إذ أجبرها على الاختيار بينه وبين ابنها وكلبها، لأنه رفض أن يعيشوا جميعًا تحت السقف نفسه.

وتبلغ المرأة 42 عامًا، في حين يبلغ صديقها من العمر 38 عامًا واستمرّت علاقتهما لمدة عامين تقريبًا، كما أن كلاهما مطلق وابنها يبلغ من العمر 19 عامًا.

ونظرًا لأنها تمتلك منزلًا واسعًا أما حبيبها فلديه شقة صغيرة، اتفق الثنائي على أنه من المنطقي أن يأتي ليعيش معها، لكنه قال بعد ذلك إنه من غير المقبول أن يعيش مع فتى مراهق وكلب مزعج.

وعندما أبدت المرأة انزعاجها، أوضح لها أن ابنها أصبح بالغًا ويجب أن يتّكل على نفسه، ويمكنه حينها رعاية الكلب.

ووقعت المرأة في حيرة من أمرها لأنه من المستحيل أن تطرد ابنها، خصوصًا أنه طالب ولا يستطيع تحمل إيجار منزل بمفرده، ولكن صديقها مصرّ على احتياج علاقتهما إلى مساحة خاصة من الخصوصية.

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