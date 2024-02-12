قبل أسبوعين من زفاف صديقتها... شابة تكشف سرًّا صادمًا عن العريس! (فيديو)

قبل أسبوعين من زفاف صديقتها... شابة تكشف سرًّا صادمًا عن العريس! (فيديو)



كشفت "كارو أبرانو" قصة مثيرة للاهتمام عن زوج صديقتها المستقبلي، وهي في حيرة من أمرها بشأن ما إذا كانت ستخبر العروس بالأمر أم لا.



وفي التفاصيل، شرحت أبرانو القصة كاملة على منصة تيك توك، ما أثار موجة من التعليقات التي أصرت على أنها تتخذ القرار الصحيح.



وقالت أبرانو لمتابعيها إنها أصبحت صديقة لفتاة مقدمة على الزواج منذ فترة قصيرة، وقامت الأخيرة بدعوتها إلى حفل زفافها.



وفي هذا السياق، كشفت أبرانو أنه في نهاية الأسبوع الفائت، أخبرتها الإشبينة أن العريس مارس علاقة حميمة مع أخت العروس وليس لدى الأخيرة أي فكرة، وهو مستعد للقيام بذلك مرة أخرى.



والفتاة التي أخبرتها بذلك هي وصيفة الشرف، وهي أقرب صديقة للعروس، وعليها أن تمنع هذا الزواج الذي سيتم خلال أسبوعين، ولكن الأخيرة رفضت ذلك عندما حاولت أبرانو إقناعها بالأمر.



وتساءلت أبرانو كيف ستسمح لصديقتها المفضلة بالزواج من رجل لم يكن مع أختها فحسب، بل يتجول قائلاً إنه سيفعل ذلك مرة أخرى.



ومع ذلك، وعلى الرغم من بذل قصارى جهدها، لم تتمكن أبرانو من إقناع وصيفة الشرف بإخبار العروس بما تعرفه، ما أوقعها في حيرة من أمرها، خصوصًا أنها التقت بها منذ شهر فقط.