رأي الكلب بالحبيب يُعتبر أولوية... هذا ما كشفته دراسة جديدة عن النساء البريطانيات

رأي الكلب بالحبيب يُعتبر أولوية... هذا ما كشفته دراسة جديدة عن النساء البريطانيات

عند مواعدة شاب جديد، يعدُّ الحصول على موافقة الأشخاص الأقرب خطوة مهمة، ويكون من المهم أن ينال الأخير على إعجاب آباء وأصدقاء المرأة، ولكن، اتضح أن التوقف عند رأي الكلب مهم جدا بالنسبة للكثير من النساء.



وفي هذا السياق، كشف بحث جديد أن النساء البريطانيات صاحبات الحيوانات الأليفة مستعدات للتخلي عن شركائهن بحال لم يحظن على محبة ورضى الحيونات.



وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة "Burns Pet Nutrition" في المملكة المتحدة إلى أن أكثر من ثلثي أو 69 في المئة من النساء العازبات يعتقدن أن كلبهنّ يحكم جيداً على شركائهن ويمكنه رصد "الأشرار" من خلال حاسة الشم.



وأشار استطلاع للرأي شمل عددًا من صاحبات الكلاب إلى أن الآلاف من البريطانيات يثقن بغرائز كلابهن، إذ اعترفت أكثر من نصف النساء أو 59 في المئة بأنهنّ على استعداد لإلغاء موعد إذا لم يكن كلبهن راضٍ.