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هاجمها شرطي "في الوقت الخطأ"... "عُثر عليها في بركة من بولها" وهذا مصيرها المؤلم! (صور)

منوعات
2024-02-12 | 07:05
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هاجمها شرطي &quot;في الوقت الخطأ&quot;... &quot;عُثر عليها في بركة من بولها&quot; وهذا مصيرها المؤلم! (صور)
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هاجمها شرطي "في الوقت الخطأ"... "عُثر عليها في بركة من بولها" وهذا مصيرها المؤلم! (صور)

هاجمها شرطي "في الوقت الخطأ"... "عُثر عليها في بركة من بولها" وهذا مصيرها!

لحظة ركض شرطي في واشنطن إلى السيارة حاملاً مسدسًا لاعتقال امرأة تعاني من سكتة دماغية تهدد حياتها معتقدًا أنها سائقة مخمورا


بعد أن حصل معها حادث اصطدام خلال قيادتها لسيارتها إثر إصابتها بسكتة دماغية، أمرتها شرطة واشنطن بالخروج من سيارتها وقيدوها بالأصفاد، قبل أن يسخر منها موظفو السجن وهي مستلقية على الأرض من دون تلقي أي مساعدة لأكثر من 24 ساعة.

وأمضت نيكول مكلور في النهاية 17 يومًا في المستشفى بعد أن أزال الجراحون جزءًا من رأسها، وهي الآن تقاضي شرطة مقاطعة ثورستون لتجاهل أعراضها بعد الحادث في آذار 2022.

وسجل فيديو Dashcam شرطي الولاية جوناثان بارنز وهو يضربها على غطاء محرك السيارة ويطالبها: "متى آخر مرة استخدمت فيها الميثامفيتامين؟... متى كانت آخر مرة استخدمت فيها الهيروين؟"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتوسلت قائلة: "لم أفعل... لا أفعل، أنا في حيرة من أمري"... أعتقد أنني متعبة".

لقد ظلت تتقيأ لأكثر من يوم في سجن المقاطعة قبل أن يفحصها أي طبيب، وتم نقلها أخيرًا لإجراء عملية جراحية طارئة.

وقالت المحامية آن فانكيرك في بيان: "تتذكر نيكول أنها تعرضت للسخرية وقيل لها "خذي جرعة أخرى"... لو تلقت نيكول رعاية طبية فورية، لكان علاج حالتها أسهل بكثير وكانت النتيجة أقل خطورة بكثير".

وغادرت مكلور، 40 عامًا، عملها مبكرًا وهي تعاني من الصداع والدوخة عندما رصدها بارنز وهي تقود ببطء شديد وتخرج من حارتها أثناء محاولتها العودة إلى منزلها في أولمبيا.

ولم تستجب عندما حاول بارنز إيقافها، مما أدى في النهاية إلى اصطدام سيارتها بدوّار.

وسحب الضابط بندقيته عليها وصرخ عليها عندما اقترب من الحطام وخرجت ويداها مرفوعتان.

واتهمها بالمقاومة بعد أن لم تستجب لطلبه بإسقاط مفاتيح السيارة الممسكة بقوة بيدها.

وقال في الشريط: "إنها تحاول استخدام هذه المفاتيح للطعن... إنها تحاول استخدام هذه المفاتيح كسلاح."

واعتقلها بارنز، الذي فاز بجائزة القيم الأساسية في حفل تخرج قواته في عام 2019، للاشتباه في قيادتها تحت تأثير الكحول والتهرب من ارتكاب جناية، لكنه لم يختبرها في مكان الحادث بحثًا عن المخدرات أو الكحول ولم يتصل بالمسعفين، على الرغم من الحادث.

وفي تقريره المكتوب، قام الشرطي أيضًا بحذف قسم يوضح بالتفصيل الأسئلة الطبية، وأخذها بدلا من ذلك إلى مستشفى قريب، حيث لم يذكر الحادث ولكن حيث تم إجراء اختبارات دم لها للكشف عن الكحول والمخدرات والتي جاءت في النهاية سلبية."

وأثناء وجودها في السجن، كان الضغط يتزايد داخل دماغها بسبب ورم دموي تحت الجافية في الفص الجبهي.

وقال فانكيرك: "لقد تركت في حالة متدهورة بشكل ملحوظ وتواصل طلب المساعدة... وتم العثور عليها في بركة من بولها بعد يوم كامل تقريبًا."

ثم ساعدها اثنان من موظفي السجن على الجلوس على سرير في الزنزانة بعد أن أدركا أنها غير قادرة على الوقوف، وعندما بدأت "تتقيأ بشكل لا يمكن السيطرة عليه"، تم نقلها إلى زنزانة ثانية و"تغيير ملابسها بالقوة".

وتقول الدعوى: "بعد ساعات قليلة، تم استدعاء أحد أعضاء الفريق الطبي بالسجن، وأبلغوه بنقلها إلى المستشفى على الفور".

وخضعت مكلور لعملية جراحية طارئة في الدماغ وأزيلت  قطعة كبيرة من جمجمتها لتخفيف الضغط على دماغها و"إنقاذ وظائف المخ المتبقية".

وأمضت ما يقرب من ثلاثة أسابيع في المستشفى ويقول محاموها إنها أصيبت بإعاقة دائمة بسبب التأخير في علاجها.

وقال فانكيرك: "نيكول شابة مجتهدة ولن تعود كما كانت مرة أخرى أبدًا... على الرغم من حقيقة أنها لاحظت أنها تعرضت لحادث تصادم أدى إلى إعاقة السيارة، لم يتم تقديم أي تقييم طبي لها".

وأضاف: "إنها تعاني من إصابة شديدة في الدماغ وتظل غير قادرة على رعاية نفسها أو الانخراط في الحياة بطرق ذات معنى".

وأكد مكتب المدعي العام في مقاطعة ثورستون أنه تم إبلاغه بالدعوى القضائية.

وقالت المتحدثة تارا تسيلانا: "بينما لا يمكننا مناقشة تفاصيل أي دعوى قضائية معلقة، يمكنني أن أؤكد أن سلامة النزلاء والموظفين وعامة الناس تظل أولوية قصوى بالنسبة لمرفق إصلاحيات مقاطعة ثورستون".
 

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"في

الوقت

الخطأ"...

"عُثر

عليها

بولها"

مصيرها

المؤلم!

(صور)

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