بعد انتحار شيف BBC الشهير راسل نورمان... الحقيقة ظهرت: لهذا السبب شنق نفسه!

"طفل متروك" داخل أحد المنازل دفع بالشرطة للتدخل... ما عثروا عليه مضحك ولا يصدق! (صورة)

"طفل متروك" داخل أحد المنازل دفع بالشرطة للتدخل... ما عثروا عليه مضحك ولا يصدق! (صورة)

بعد علاقة دامت عامين قررت العيش مع حبيبها... ما فرضه عليها صدمها!