مذكرات تروي حقائق مهمة جدًّا بقلم أحد الضحايا الناجين من كارثة هيروشيما... إليكم التفاصيل!

مذكرات تروي حقائق مهمة جدًّا بقلم أحد الضحايا الناجين من كارثة هيروشيما... إليكم التفاصيل!

أُسقطت أول قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945، عندما فجرت الولايات المتحدة حينها السلاح النووي، وقتلت ما يقدر بنحو 129 إلى 226 ألف شخص.



وتحدثت مذكرات الطبيب الياباني "ميتشيهيكو هاتشيا"، عن كل ما حصل حينها والآثار الصحية على المدى الطويل على الضحايا.



وكان هاتشيا، الذي أصيب هو نفسه بجروح خطيرة في الانفجار، مديرا لمستشفى محلي، يقع على بعد 1500 متراً فقط من الانفجار، ولكن المبنى ظل صامدًا وتحول إلى ملجأ للجرحى.



وكان الانفجار قويًّا للغاية لدرجة أنه جرّد جسد هاتيشا من الملابس، مضيفًا أن الضحايا الآخرين أصبحوا عاريين تمامًا مثله، وذابت وجوههم وتكاوينهم بشكل كامل.



واعترف "وارنر ويلز"، الذي ترجم المذكرات لأول مرة إلى اللغة الإنكليزية عام 1995، بأن محتويات المذكرات كانت مخيفة للغاية لدرجة أنه كان يحلم بالتفجير، وفي بعض الأحيان يستيقظ في حالة من الرعب.



وكان آخر تدوين ليوميات الطبيب في 29 أيلول 1945، أي بعد شهرين تقريبًا من انفجار القنبلة ووصول القوات الأميركية.



وكان هاتشيا أحد الناجين المتميزين وتوفي عام 1980، ولكن بقيت مدوناته التي تروي آثار مشروع مانهاتن الأميركي وكيف غيّر طبيعة الأسلحة إلى الأبد.