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تحذير إلى أصحاب الحيوانات الأليفة مع اقتراب عيد الحب... أمور شائعة في هذه المناسبة قد تلحق الأذى بها!
منوعات
2024-02-12 | 10:52
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تحذير إلى أصحاب الحيوانات الأليفة مع اقتراب عيد الحب... أمور شائعة في هذه المناسبة قد تلحق الأذى بها!
تحذير إلى أصحاب الحيوانات الأليفة مع اقتراب عيد الحب... أمور شائعة في هذه المناسبة قد تلحق الأذى بها!
مع اقتراب عيد الحب، حذّر الخبراء أصحاب الحيوانات الأليفة على توخي الحذر من بعض الأمور المرتبطة بالمناسبة والتي قد تلحق الأذى بها.
وفي الواقع، فإن تناول الشوكولا يؤذي الكلاب بسبب احتوائها على الثيوبرومين، وهي مادة لا تستطيع الكلاب تقبلها، كما أن الكثير من الحلويات الأخرى تشكل خطرًا عليها أيضًا.
ويعود هذا إلى احتواء الكثير من الحلويات على مادة كيميائية أخرى تسبب مشكلة، مثل الزيليتول، وهو بديل شائع للسكر، والذي يمكن أن يشكل ضررًا للكلاب.
وأوصى الأطباء البيطريون بالاحتفاظ بأي أوعية من الحلويات في مكان يصعب الوصول إليه.
والأمر لا يقتصر على الحلويات فقط، بل أيضا باقة الورد قد تبدو رومانسية، ولكنها تضر القطط إذ تسبب لها فشلًا كلويًا حادا، كما أن شربها الماء من المزهرية يمكن أن يكون قاتلاً.
وبالإضافة إلى ذلك، قال الطبيب البيطري نيل أوسترماير إن الشموع مثل أي جسم غريب آخر يختار الكلب تناوله، يمكن أن يسبب له مشاكل في الجهاز الهضمي وحتى الانسداد.
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