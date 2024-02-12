ما هي سمات الشريك المثالي؟ إليكم ما كشفه خبير المواعدة والعلاقات العاطفية

ما هي سمات الشريك المثالي؟ إليكم ما كشفه خبير المواعدة والعلاقات العاطفية

كشف "بول برونسون" وهو خبير في برامج المواعدة الشهيرة والعلاقات على موقع "تيندر" الشهير، عن المؤشرات التي تظهر كيفية اختيار الشركاء وفق دراسات أكاديمية وبيانات أعدّها من خلال خبرته الطويلة.



وفي هذا السياق، توصّل برونسون إلى خمس سمات شخصية أساسية يجب أن تتوفّر في الشريك وهي اللياقة، الشجاعة، الذكاء، الفهم المنفتح والدعم المستمر.



ولتحقيق سعادة طويلة الأمد، الشخص بحاجة إلى شريك يعمل دائما على التقدم في جميع المجالات الأساسية الخمسة.



واللياقة العاطفية تتكون من جوانب عدّة، أولها الدعم العاطفي، من خلال القدرة على التكلم مع الشريك والتحدث عن مخاوفه ورغباته براحة.



والشجاعة هي استعداد الشريك لمواجهة مخاوف الشخص، والذكاء هو القدرة على التعافي من الضربة العاطفية.



أما الفهم المنفتح فيدور حول التعامل مع العالم الأوسع من خلال الاستماع والفهم، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الشريك الدعم المستمر للشخص.



وأضاف برونسون أن الحب الرومانسي يتكون من ثلاثة أمور، الصداقة، العلاقة الحميمة الجسدية والوفاء.