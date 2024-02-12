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سقوط طفلة من مبنى سكني في بريطانيا... وهذا ما حاولت صديقتها القيام به!

منوعات
2024-02-12 | 11:06
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سقوط طفلة من مبنى سكني في بريطانيا... وهذا ما حاولت صديقتها القيام به!
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سقوط طفلة من مبنى سكني في بريطانيا... وهذا ما حاولت صديقتها القيام به!

سقوط طفلة من مبنى سكني في بريطانيا... وهذا ما حاولت صديقتها القيام به!

توفيت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات بعد سقوطها من شرفة في مبنى سكني، وفق موقع "ميرور".

وسقطت ميني راي دان من ارتفاع 60 قدمًا بعد أن تسلقت على أريكة تم وضعها على الشرفة، وحاولت صديقتها الصغيرة الإمساك بيدها لإنقاذها، لكنها لم تتمكن من الإمساك بها. 

وألقي القبض على الأم لبالغة من العمر 43 عاماً بعد وفاة ابنتها، للاشتباه في إهمال طفلتها، ولكن تم إسقاط التهم عنها لاحقاً.

وقال دانييل كيني، والد ميني، إنه لا يزال لديه الكثير من الأسئلة حول وفاة ابنته، التي حدثت في المملكة المتحدة في 24 آب من العام الفائت. 

ووصف كيني تلقيه خبر وفاة طفلته قائلاً: "طرق رجال الشرطة الباب وقالوا إن لديهم بعض الأخبار السيئة. اعتقدت أنها كانت تتعلق بأمي أو أبي، أو ربما أخي. ثم قالوا إنها ميني... وأنها سقطت من الشرفة وتوفيت. إني أشعر بالسوء تجاه صديقتها التي حاولت إنقاذها لأنها عاشت لحظات مرعبة لن تنساها أبداً".

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